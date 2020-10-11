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Basketbol
AA
Haber Giriş: 11.10.2020 - 18:23 | Son Güncelleme:

HDI Sigorta Afyon Belediyespor 75-89 TOFAŞ

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HDI Sigorta Afyon Belediyespor 75-89 TOFAŞ
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ING Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında TOFAŞ, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u, deplasmanda 89-75 yendi.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Zafer Yılmaz, Halil Baldemir, Musa Kazım Çetin

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 8, Christopher Toylar Wright, Utku Sarıoğlu 3, Javier Cruz Saldivar 25, Berke Aygündüz, Paul Tanner
Leissner 13, Ekrem Sancaklı 6, Akif Egemen Güven 8, Conathan Paul Macura 12, Ali
Tuncer, İsmail Karabilen, Leon Harun Apaydın

TOFAŞ: Paul Martin Akoon Purcell 18, Berkan Durmaz 10, Berk İbrahim Uğurlu 9, Semaj Rakim Christon 15, DJ White 8, Alihan Demir 4, Byron Jerome Simmons 10, Redel Kilpatrick 7, Muhsin Yaşar 8

1. Periyot: 18-26

Devre: 35-50

3. Periyot: 52-73

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