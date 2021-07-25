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Futbol
Haber Giriş: 25.07.2021 - 23:39 | Son Güncelleme:

Hazırlık maçı - Fraport TAV Antalyaspor: 4 - Menemenspor: 1

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Hazırlık maçı - Fraport TAV Antalyaspor: 4 - Menemenspor: 1

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'u 4-1 yendi.

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Antalyaspor, hazırlık maçında Menemenspor ile karşılaştı.

Zafer Stadı'nda oynanan müsabakada, Antalyaspor'un gollerini 5. dakikada Fredy, 18. dakikada Wright, 27. dakikada Naldo ile 70. dakikada Mukairu kaydetti.

Menemenspor'un tek golünü ise 86. dakikada Ahmet Sagat attı.

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