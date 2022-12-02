Canlı anlatım: Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı

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Dünya Kupası için liglere verilen arada Beşiktaş ile Fatih Karagümrük hazırlık maçında karşılaşıyor.
CANLI ANLATIM
BEŞİKTAŞ 0-1 FATİH KARAGÜMRÜK
GOL: 33' Colin Kazım
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Emrecan, Masuaku, Berkay, Redmond, Gedson, Dele Alli, Muleka, Cenk Tosun
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Dresevic, Burak, Baniya, Ricci, Samed, Ozdoev, Efecan, Colin Kazım, Borini
BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayan BEŞİKTAŞ - Fatih Karagümrük mücadelesi S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Siyah-Beyazlılar, Dünya Kupası arasındaki ilk hazırlık maçında İstanbulspor'la karşı karşıya gelmiş ve rakinini 4-0'lık skorla mağlup etmişti.