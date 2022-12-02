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Canlı anlatım: Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı

Güncelleme Tarihi:

#Hazırlık Maçı#Beşiktaş#Karagümrük
Canlı anlatım: Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 18:49

Dünya Kupası için liglere verilen arada Beşiktaş ile Fatih Karagümrük hazırlık maçında karşılaşıyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Dünya Kupası için liglere verilen arada Beşiktaş ile Fatih Karagümrük hazırlık maçında karşılaşıyor.

CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ 0-1 FATİH KARAGÜMRÜK

GOL: 33' Colin Kazım

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Emrecan, Masuaku, Berkay, Redmond, Gedson, Dele Alli, Muleka, Cenk Tosun

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Dresevic, Burak, Baniya, Ricci, Samed, Ozdoev, Efecan, Colin Kazım, Borini

 

BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayan BEŞİKTAŞ - Fatih Karagümrük mücadelesi S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Siyah-Beyazlılar, Dünya Kupası arasındaki ilk hazırlık maçında İstanbulspor'la karşı karşıya gelmiş ve rakinini 4-0'lık skorla mağlup etmişti.

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#Hazırlık Maçı#Beşiktaş#Karagümrük

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