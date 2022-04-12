Haydi Veliefendi'ye! Müthiş yarışlara hazır olun... Çim yarışları başlıyor

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AT Yarışları'nda İlkbahar-Yaz sezonu hafta başında start alırken, Veliefendi Hipodromu'nda da çim yarışları çarşamba günü başlayacak. 26 Haziran'daki Gazi Koşusu öncesi provalar da nefesleri kesecek.

Özellikle atçılığın mabedi konumundaki İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda çim pist yarışlarının başlaması ve pandemi sonrası seyircilerin de tribünleri dolduracak olmasıyla, Gazi Koşusu ateşi de yanacak.

İstanbul'da ilk gün saat 13.30'da verilecek startla birlikte toplam 10 yarış yapılacak. Ergin Talay ve Orhan Meker Koşuları'nda Gazi adayı 3 Yaşlı İngiliz safkanları da görücüye çıkacak.

GAZİ KOŞUSU 26 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ

İstanbul'da yarışlar; Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılacak.

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96. kez düzenlenecek yarışçılığımızın derbisi Gazi Koşusu, 26 Haziran Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

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VELİEFENDİ HİPODROMU'NDA BU YIL YAPILACAK ÖNEMLİ YARIŞLAR

15 NİSAN CUMA: Mohaç Koşusu

8 MAYIS PAZAR: Anneler Günü Koşusu

15 MAYIS PAZAR: Erkek Tay Deneme ve Dişi Tay Deneme Koşusu

20 MAYIS CUMA: 19 Mayıs Koşusu

5 HAZİRAN PAZAR: Kısrak Koşusu ve Sait Akson Koşusu

24 HAZİRAN CUMA: İstiklal Savaşı Koşusu

26 HAZİRAN PAZAR: GAZİ KOŞUSU

10 TEMMUZ PAZAR: Yavuz Sultan Selim Koşusu

24 TEMMUZ PAZAR: Avrasya Koşusu ve Niğbolu Koşusu

31 TEMMUZ PAZAR: Çanakkale Zaferi Koşusu

14 AĞUSTOS PAZAR: Fatih Sultan Mehmet

4 EYLÜL PAZAR: Topkapı Koşusu, Boğaziçi Koşusu

25 EYLÜL PAZAR: Türkiye Jokey Kulübü Koşusu

18 EYLÜL PAZAR: Veliefendi Koşusu

7 EKİM CUMA: Byerley Türk Koşusu

9 EKİM PAZAR: Harem Koşusu

16 EKİM PAZAR: Kanuni Sultan Süleyman Koşusu

23 EKİM PAZAR: Çaldıran Koşusu