Haydi Türkiye 85 milyon sizinle!

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Ve büyük gün sonunda geldi... A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk sınavına yarın sabah Avustralya karşısında çıkacak. Kanada’nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadı’nda oynanacak mücadeleyi Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.

Valenzuela’nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. Karşılaşmada Perulu Kevin Ortega, dördüncü hakem olarak görev yapacak. Ay yıldızlı ekibimizde sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Kenan Yıldız’ın forma giymesi beklenmiyor.

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AVUSTRALYA KUPAYA 7 KEZ KATILDI

2002 Dünya Kupası’nda üçüncü olarak tarihinin en büyük başarısını elde eden Türkiye, daha sonra düzenlenen turnuvalara katılmayı başaramamıştı. Rakibimiz Avustralya ise, turnuvaya 7 kez katılırken, 2006 ve 2022 Dünya Kupası’nda son 16’ya kalma başarısını gösterdi. 24 yıl sonra ilk kez dünyanın büyük futbol organizasyonunda mücadele edecek milli takımımız, D Grubu’ndaki diğer maçlarını 20 Haziran Cumartesi TSİ 06.00’da Paraguay’la ve 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00’te ABD ile oynayacak.

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