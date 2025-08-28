Haydi kura şansı bizimle olsun!

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonu lig aşaması eşleşmeleri bugün belli olacak. Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek. Her takım her torbadan ikişer ekiple eşleşecek, her torbadan bir ekiple sahasında bir ekiple dışarıda oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatleri en geç 30 Ağustos Cumartesi günü paylaşılacak. İlk karşılaşmalar 16-18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Final maçı Macaristan’da Puskas Arena’da gerçekleştirilecek.

1. TORBA

· PSG

· Real Madrid

· Manchester City

· Bayern Münih

· Liverpool

· Inter

· Chelsea

· B.Dortmund

· Barcelona

2. TORBA

· Arsenal

· B.Leverkusen

· A.Madrid

· Atalanta

· Benfica

· Villarreal

· Juventus

· E.Frankfurt

· Club Brugge

3. TORBA

· Tottenham

· PSV Eindhoven

· Ajax

· Napoli

· Sporting

· Olymppiakos

· Slavia Prag

· Bodo Glimt

· Marsilya

4. TORBA

· Kopenhag

· Monaco

· Galatasaray

· Union SG

· Karabag-ğ

· A.Bilbao

· Newcastle

· Pafos

· Kairat Almatı