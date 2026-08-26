×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Haydi Fenerbahçe! Para ve prestij bu maçta

Güncelleme Tarihi:

#Gazetehaberleri#Sporanasayfa#Şampiyonlar Ligi
Haydi Fenerbahçe Para ve prestij bu maçta
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 07:00

1-1’in rövanşında galibiyete ulaşan takım, adını UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig etabına yazdıracak. Playoff turuna kaldığı için 4.3 milyon Euro’yu kasasına koyan Fenerbahçe, Olympique Lyon’u elemeyi başarırsa, Avrupa’nın en prestijli kupasından onlarca milyon Euro’yu aşan bir gelir elde edebilecek.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe , UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Fransa’nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Groupama Stadı’nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00’de başlayacak. Müsabakayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Gözden KaçmasınKupada yabancıya ekstra kontenjanKupada yabancıya ekstra kontenjanHaberi görüntüle

Sarı lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Mert Günok ve Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almıyor. 1-1 biten İstanbul’daki ilk karşılaşmanın rövanşını kazanan takım, adını Devler Ligi’ne yazdıracak. Müsabakanın normal süresi yine berabere biterse uzatmalara geçilecek, burada da eşitlik bozulmazsa kazanan ekibi penaltı atışları belirleyecek.

Haydi Fenerbahçe Para ve prestij bu maçta

Haberin Devamı

17 yıllık Devler Ligi hasreti bitecek mi?
Lyon maçı hem maddi hem de manevi açıdan Fenerbahçe için büyük önem taşıyor. Sarı lacivertliler, rakibini eleyip 17 yıl aradan sonra Avrupa’nın en prestijli kupasının lig aşamasına kaldığı takdirde onlarca milyon Euro (1 milyar 252 milyon TL) geliri garantileyecek. Play-off turuna kaldığı için 4.3 milyon Euro kazanan sarı lacivertli takım, lig etabına yükselmesi halinde onlarca milyon Euro katılım parası alacak. Galibiyete 2.1 milyon Euro, beraberliğe 700 bin Euro verilen lig etabında sergilenecek performansa göre toplam kazanç 40 milyon Euro’yu (2 milyar 246 milyon TL) aşabilir.

Haydi Fenerbahçe Para ve prestij bu maçta

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazetehaberleri#Sporanasayfa#Şampiyonlar Ligi

BAKMADAN GEÇME!