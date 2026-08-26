Haydi Fenerbahçe! Para ve prestij bu maçta

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Fenerbahçe , UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Fransa’nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Groupama Stadı’nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00’de başlayacak. Müsabakayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

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Sarı lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Mert Günok ve Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almıyor. 1-1 biten İstanbul’daki ilk karşılaşmanın rövanşını kazanan takım, adını Devler Ligi’ne yazdıracak. Müsabakanın normal süresi yine berabere biterse uzatmalara geçilecek, burada da eşitlik bozulmazsa kazanan ekibi penaltı atışları belirleyecek.

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17 yıllık Devler Ligi hasreti bitecek mi?

Lyon maçı hem maddi hem de manevi açıdan Fenerbahçe için büyük önem taşıyor. Sarı lacivertliler, rakibini eleyip 17 yıl aradan sonra Avrupa’nın en prestijli kupasının lig aşamasına kaldığı takdirde onlarca milyon Euro (1 milyar 252 milyon TL) geliri garantileyecek. Play-off turuna kaldığı için 4.3 milyon Euro kazanan sarı lacivertli takım, lig etabına yükselmesi halinde onlarca milyon Euro katılım parası alacak. Galibiyete 2.1 milyon Euro, beraberliğe 700 bin Euro verilen lig etabında sergilenecek performansa göre toplam kazanç 40 milyon Euro’yu (2 milyar 246 milyon TL) aşabilir.