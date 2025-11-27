Haydi Fenerbahçe ilk 8 aşkına! Avrupa'da rakip Ferencvaros

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde beşinci maçında bu akşam saat 20.45’te Macar ekibi Ferencvaroş’u konuk edecek. Chobani Stadı’nda oynanacak olan ve İspanyol hakem Ricardo de Burgos’un yöneteceği karşılaşma TRT Spor’dan naklen ekrana gelecek. Ligde ilk 4 maçta elde ettiği 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 7 puan toplayarak 15. sırada yer alan sarı lacivertli ekip bu akşamki karşılaşmayı da kazanarak ilk 8 iddiasını sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE’DE 3’Ü CEZALI 2’Si SAKAT 5 EKSiK VAR

Kanarya'da sarı kart cezaları bulunan Oosterwolde, İsmail ve Fred ile sakatlıkları bulunan Çağlar ve Szymanski forma giyemeyecek. Cenk Tosun’un sakatlığı sonrası kadroya yazılan Levent Mercan, Tedesco’nun görev vermesi halinde oynayabilecek. İlk 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayıp 3. sırada yer alan Ferencvaroş’ta Callum O’Dowda, Stefan Gartenmann ve Krisztian Lisztes

· Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde 153. maçına çıkacak. Kanarya geride kalan 152 maçta 66 galibiyet alırken. 47 kez kaybetti, 39 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

· Kanarya taraftarı önünde Avrupa’da oynadığı 146 maçta 76 galibiyet elde etti. 32 beraberlik ve 38 yenilgi yaşayan F.Bahçe 215 gol attı, 139 gole engel olamadı.

Muhtemel 11'ler;

Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Semedo, Asensio, Alvarez, Nene, Kerem, Talisca, En-Nesyri.

Ferencvaroş: Dibusz, Szalai, Raemaekers, Cisse, Makreckis, Levi, Kanichowsky, Toth, Nagy, Pesic, Joseph.