×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Haydi Fenerbahçe bir tarih de sen yaz!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi#Nottingham Forest
Haydi Fenerbahçe bir tarih de sen yaz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 07:00

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Süper Lig’de namağlup yoluna devam eden, Avrupa Ligi’nde de gözünü zirveye diken Kanarya’da Alvarez bugün forma giyemeyecek. Sakatlıktan yeni çıkan Brown’ın da riske edilmesi beklenmiyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 playoff turu ilk maçında bugün İngiltere temsilcisi Nottingham Forest’ı konuk edecek. Chobani Stadı’nda oynanacak müsabaka 20.45’te başlayacak. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka’nın Midtjylland ya da İspanya’nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.

Gözden KaçmasınTedescodan yeni sözleşme açıklaması Fenerbahçede çok mutluyumTedesco'dan yeni sözleşme açıklaması! 'Fenerbahçe'de çok mutluyum'Haberi görüntüle

AVRUPA’DA 299. MAÇ

Sarı-lacivertlilerde ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown’ın ise riske edilmesi beklenmiyor. Bugünkü maçın bir diğer özelliği ise daha önce Fenerbahçe’yi çalıştıran Vitor Pereira’nın bu kez rakip teknik adam olarak Kadıköy’e çıkacak olması. Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 299. maçını oynayacak. Kanarya bu maçların 117’sini kazanıp 116’sını kaybetti, 65 kez de berabere kaldı.

Haberin Devamı

Muhtemel 11'ler;

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem, Talisca.

Nottingham Forest: Gunn, Aina, Milenkovic, Morato, Williams, Anderson, Sangare, Ndoye, White, Odoi, Jesus.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi#Nottingham Forest

BAKMADAN GEÇME!