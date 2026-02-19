Haydi Fenerbahçe bir tarih de sen yaz!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 playoff turu ilk maçında bugün İngiltere temsilcisi Nottingham Forest’ı konuk edecek. Chobani Stadı’nda oynanacak müsabaka 20.45’te başlayacak. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka’nın Midtjylland ya da İspanya’nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.

AVRUPA’DA 299. MAÇ

Sarı-lacivertlilerde ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown’ın ise riske edilmesi beklenmiyor. Bugünkü maçın bir diğer özelliği ise daha önce Fenerbahçe’yi çalıştıran Vitor Pereira’nın bu kez rakip teknik adam olarak Kadıköy’e çıkacak olması. Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 299. maçını oynayacak. Kanarya bu maçların 117’sini kazanıp 116’sını kaybetti, 65 kez de berabere kaldı.

Muhtemel 11'ler;

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem, Talisca.

Nottingham Forest: Gunn, Aina, Milenkovic, Morato, Williams, Anderson, Sangare, Ndoye, White, Odoi, Jesus.