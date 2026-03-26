Haydi Bizim Çocuklar, ilk hedef Romanya!

#A Milli Takım#Dünya Kupası Elemeleri#Romanya
Haydi Bizim Çocuklar, ilk hedef Romanya
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 07:00

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarın finalinde bugün Lucescu'lu Romanya'yı ağırlıyor. Saat 20.00’de Beşiktaş Park’ta oynanacak maçta Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Milliler Romanya’yı geçmesi durumunda salı günü Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle finalde mücadele edecek.

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde bugün İstanbul’da Romanya ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00’de Beşiktaş Park’ta oynanacak maçta Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.

Ay yıldızlı ekibimiz bugün Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Romanya’yı geçmesi durumunda 31 Mart Salı günü Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle play-off turu finalinde mücadele edecek. Bu mücadeleyi kazanan ekip Dünya Kupası’na katılma hakkını elde edecek. Milliler bugün mağlup olması durumunda Slovakya-Kosova mücadelesinin kaybedeniyle hazırlık maçı yapacak.

MERiH VE ZEKi BELiRSiZ

FIFA Dünya Kupası’na son olarak 2002 yılında Güney Kore ve Japonya’nın ortak düzenlediği turnuvada katılan millilerimiz 24 yıllık özlemi giderir ve Dünya Kupası bileti alırsa D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile oynayacak. Ay yıldızlı ekipte ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik’in durumu belirsizliğini korurken iki oyuncunun durumu yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

· A Milli Takım ile 30. maçına çıkacak olan Montella geride kalan 29 karşılaşmada 16 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

· Dünya Kupası’na katılmaya 3 kez hak kazanan ancak 1950’de finansal nedenlerle turnuvaya gidemeyen Milliler 4. Kez bileti almak istiyor.

· Türkiye ile Romanya 27. kez karşı karşıya gelecek. 26 maçta 5 kez Milliler, 14 kez Romanya kazandı. 7 karşılaşma berabere tamamlandı.

Muhtemel 11'ler;

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Ozan (Samet), Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, Kenan, Barış, Kerem.

Romanya: Radu, Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu, Marius Marin, Razvan Marin, Stanciu, Dennis Man, Mihaila, Dragus.

PLAY-OFF YARI FiNALiNDE BUGÜN 7 MAÇ DAHA VAR

22.45 Slovakya-Kosova
22.45 İtalya-Kuzey İrlanda
22.45 Galler-Bosna Hersek
22.45 Ukrayna-İsveç
22.45 Polonya-Arnavutluk
22.45 Danimarka-Kuzey Makedonya
22.45 Çekya-İrlanda Cumhuriyeti

#A Milli Takım#Dünya Kupası Elemeleri#Romanya

