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İHA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 10:52,Son Güncelleme:

Hayata yeniden dönüş maçı! Malatyaspor'un gözü Göztepe'de...

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Hayata yeniden dönüş maçı! Malatyaspor'un gözü Göztepe'de...
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Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa’ya 2-1 yenilerek düşme hattına giren Yeni Malatyaspor’da ağızları bıçak açmazken, futbolcular 28. haftada oynanacak Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 10 maçtan sadece 1 puan alarak taraftarını üzen Malatya ekibi, sahasında Göztepe ile final niteliğinde bir 90 dakikaya çıkacak.

Defans oyuncusu Mustafa Akbaş’ın sakatlığının sürdüğü sarı-kırmızılılarda kart cezalısı bulunmuyor.

Öte yandan Kasımpaşa yenilgisi sonrası olağanüstü toplanan Yeni Malatyaspor Yönetimi'nin kalan her maça final havasında çıkılması için futbolculara maddi manevi sorumluluğun kendilerine olduğu yönünde söz verdiği öğrenildi.

Göztepe maçına ‘hayata yeniden dönüş maçı’ olarak baktığı belirtilen yönetimin, teknik heyete de bu konuda gerekli motivasyonu oluşturması talimatı verdiği ifade ediliyor.

Yeni Malatyaspor, cumartesi günü 21.00’de Yeni Malatya Stadyumu'nda Göztepe’yi ağırlayacak.

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Hayata yeniden dönüş maçı Malatyasporun gözü Göztepede...

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