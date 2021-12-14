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İstanbul'un keşfedilmeyen Drogba'ları... 'Sokakta yatanlar bile var...'

#Yabancı Futbolcular#Afrikalı Futbolcular#Hekstra
İstanbulun keşfedilmeyen Drogbaları... Sokakta yatanlar bile var...
Tuğba Öztürk

‘Seni ünlü bir futbolcu yapacağız’ sözüyle başlayan binlerce kilometrelik yolculuğun duraklarından birisi de Türkiye. Nijerya, Kamerun, Özbekistan hatta Çin’den bile gelen futbolcular var. Hayalleri ve yaşadıkları her ne kadar bir olsa da bu yolda çektikleri acılar farklı. Sözde bir menajerin vaadiyle başlayan umut yolculuğu, yeşil sahaların yerine Aksaray'daki seyyar tezgahlarda son buluyor. Gol atacak ayaklar çoğu zaman zabıtalardan kaçmak, merdiven altı işletmelerde hamallık gibi işler için kullanılıyor. İşte İstanbul'a 'ünlü birer futbolcu' olma hayaliyle gelip hayata tutunmaya çalışan ve her şeye rağmen futboldan ve 'umut'tan kopmayanların öyküsü...

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İstanbul'a yurt dışından bir şekilde gelmiş ancak 'henüz' futbolcu olamamışlar, haftanın her günü İstanbul Feriköy’de bulunan bir stadyumda toplanıp antrenman yapıyor.

‘Munichka Sports Management’ ekibinin bir araya getirdiği 35 kişiden oluşan ekipteki her futbolcu, bir gün keşfedilmenin hayali ile yaşıyor. Binlerce meslektaşlarının aksine onlar en şanslı olanlar. Çünkü bir şekilde kendilerine sığınacak bir liman bulabilmişler. İşte onların hikayelerinden bazıları...

‘ÜLKEMİZİ BIRAKMAK KOLAY OLMUYOR’

Nijeryalı Obi Nduka Edede, futbolcu olma hayaliyle 3 yıl önce Türkiye’ye taşınmış. İlk zamanlar Adana’da amatör bir kulüpte oynayan Obi, daha sonra İstanbul’a gelmiş.

İstanbulun keşfedilmeyen Drogbaları... Sokakta yatanlar bile var...

İki ay önce dahil olduğu takımı bir şans olarak yorumlayan Obi duygularını şu sözlerle anlatıyor "Bu takıma iki ay önce dahil oldum. Hemen hemen her gün antrenman yapıyoruz. Bu takımdakilerin ortak noktası, iyi bir kulüpte futbolcu olarak yer almak istemesi. Bu sebeple de hepimiz ülkemizi bırakıp İstanbul’a kadar geldik. Futbolcu olma hayali ile ülkemizi bırakmak çok kolay olmuyor. Ancak hayal işte... Burada ter döküp emek veriyoruz ve inanıyorum ki bir gün Avrupa takımlarının birinde yer alacağım"

85 milyon nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu, profesyonel olarak futbol oynama çağındaki gençlerin oluşturduğunu Türkiye'de, Kulüpler Birliği Vakfı verilerine göre; Türkiye'de 400 bin civarında lisanslı futbolcu var. Türkiye'deki profesyonel futbol liglerinde mücadele eden takım sayısı ise 126. Bu takımların büyük bölümünü ise Marmara Bölgesi ekipleri oluşturuyor.

İstanbulun keşfedilmeyen Drogbaları... Sokakta yatanlar bile var...

85 milyon nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu, profesyonel olarak futbol oynama çağındaki gençlerin oluşturduğunu Türkiye'de, Kulüpler Birliği Vakfı verilerine göre; Türkiye'de 400 bin civarında lisanslı futbolcu var. Türkiye'deki profesyonel futbol liglerinde mücadele eden takım sayısı ise 126. Bu takımların büyük bölümünü ise Marmara Bölgesi ekipleri oluşturuyor.

"ORTADA NE GALATASARAY VAR NE DE DENİZLİSPOR"

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Beş yıl önce hayallerinin peşinden İstanbul’a gelen isimlerden birisi de Nijeryalı Samson Godspower.

Samson, okulunu bitirdikten sonra ‘Süper Lig’ takımlarında oynayacağına inandırıldığı için Türkiye’ye gelmiş. Ortada top oynayabileceği bir kulübün olmadığını ancak binlerce kilometre kat ettikten sonra fark etmiş.

İstanbulun keşfedilmeyen Drogbaları... Sokakta yatanlar bile var...

Samson, 'dolandırılmasını' şöyle anlatıyor "Bizimle bir kişi iletişime geçti. ‘Türkiye’de sizi Galatasaray, Fenerbahçe, Denizlispor gibi büyük takımlarda oynatacağım’ dedi. Biz de inandık ve o kişiye para verdik. Sonra da toplanıp Türkiye’ye geldik ancak ortada ne Galatasaray var ne de Denizlispor, tek bir takım bile bulmadık. Hayatımızı sürdürmek için çalışıyoruz. Aynı zamanda da bu takımımızla hem formda kalmaya çalışıyor hem de keşfedilmeyi bekliyoruz"

Süper Lig'te kadroda en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Önümüzdeki sezonlarda ise bu sayı 2'şer olarak azaltılacak.
TFF 1. Lig'te en fazla 8 olan yabancı futbolcu kontenjanı, önümüzdeki sezon için en fazla 5 olarak düzenlendi.
TFF 2. 3. ve alt liglerde yabancı uyruklu futbolcu oynatılması yasak. Ancak futbolcular 5 yıl önce TC vatandaşlığına geçtikten sonra kadroya alınabiliyor.

İstanbulun keşfedilmeyen Drogbaları... Sokakta yatanlar bile var...

Süper Lig'te kadroda en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Önümüzdeki sezonlarda ise bu sayı 2'şer olarak azaltılacak.
TFF 1. Lig'te en fazla 8 olan yabancı futbolcu kontenjanı, önümüzdeki sezon için en fazla 5 olarak düzenlendi.
TFF 2. 3. ve alt liglerde yabancı uyruklu futbolcu oynatılması yasak. Ancak futbolcular 5 yıl önce TC vatandaşlığına geçtikten sonra kadroya alınabiliyor.

"GÖZÜMÜZ AVRUPA FUTBOL KULÜPLERİNDE’’

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Geçimini ailesinin gönderdiği parayla da sağlayan Samson "Biz yabancı oyuncular olduğumuz için Türkiye’deki büyük spor kulüplerinde yer alamıyoruz. O yüzden de hepimizin gözü Avrupa’daki futbol kulüplerinde" diyor.

İstanbulun keşfedilmeyen Drogbaları... Sokakta yatanlar bile var...

İKİ SAHTE ANTRENMAN SONRASI YÜZÜSTÜ

Nijeryalı Goddpower Okpara ise 12 yıl önce Türkiye’ye gelmiş. Menajer yardımı ile gelip ‘ortada’ kalanlardan birisi olan Okpara, ayarlanan iki sahte antrenmanın ardından sözde menajer tarafından yüz üstü bırakılmış. Arkadaşları olan Okpara, geçimini sağlamak için Antalya’dan İstanbul’a gelip ticaret uğraşmaya başlamış.

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Okpara da yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Şu an hem kapı ve tekstil ticareti yapıyorum hem de takımın asistan hocalığını yürütüyorum. Ben bu tarz dolandırıcılıklara çok denk geldim. ‘Sizi büyük kulüplerde oynatacağız’ yalanı ile belirli paralara çocukları topluyorlar. Sonra Türkiye gibi ülkelerde bu kişileri bir başına bırakıyorlar. Sonra da ne takım bulabiliyor ne de doğru düzgün para kazanabiliyorlar. Bildiğiniz aç kalıyorlar’’

İstanbulun keşfedilmeyen Drogbaları... Sokakta yatanlar bile var...

FİLİSTİNLİ GENCİN RÜYASI DA AVRUPA

İki yıl önce İstanbul’a gelen isimlerden birisi de Filistinli Aws Jaghoub. Futbolcu olmak için Türkiye’ye gelen Jaghoub da futbolcu olarak keşfedileceğini günü bekliyor. Beşiktaş’ta bulunan bir üniversitede eğitim gören Jaghoub, Türkiye takımlarında yer alamayacağını bildiğini bu yüzden de gözünün Avrupa’da olduğunu söylüyor.

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"SOKAKTA YATANLAR BİLE VAR"

Teknik direktörleri Sani Gideon da Nijeryalı ve 12 senedir Türkiye’de yaşıyor.
Zamanında Süper Lig’deki takımlarda da top koşturan Gideon, "Akhisarspor, Tavşanlıspor, Somaspor gibi kulüplerde yer aldım. Ancak yaşadığım sakatlık sonucu aktif futbolu bırakarak yabancı oyuncuları eğitmeye başladım" diyor.

İstanbulun keşfedilmeyen Drogbaları... Sokakta yatanlar bile var...

Bir hayal ile İstanbul’a gelip menajerleri tarafından dolandırılan isimlere bu sayede yardım etmeyi amaçladıklarını açıklayan Gideon yaşananları şöyle özetliyor "Menajerler, bazı ülkelerden insanları toplayıp buraya getiriyor sonra da yüz üstü bırakıyor. Telefonunu kapatan menajer birden yok oluyor. Sonra da aç kalanlar, sürünenler hatta sokakta yatanlar bile oluyor. Bu kişiler bizim kapımızı çalıyor, biz de yardım etmeye çalışıyoruz. Gönderebildiklerimi kulüplere yolluyoruz. Mesela iki hafta önce bu takımdan 3 kişiyi aldılar. Onlara vize almaya gittiler, inşallah gidiyorlardır. Çekya ve Estonya gibi ülkeler gelmişti. Şu an Türkiye’de futbolcu olma hayali ile aç kalan kaç kişi var bilmiyorum ama sayıları oldukça fazla"

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SÖZDE MENAJERLERİN PAZARLIK PAYLARI DA VAR

Türkiye'ye 'futbolcu olacağım' diye gelen isimlerden birisi de Kamerunlu Mouhamed Mouctar. 

Şu an Karaman’da amatör bir spor kulübünde oynayan Mouctar hikayesini şöyle anlatıyor:

"Geçtiğimiz yıl Karaman’dayken bir kişi bana gelerek menajerlik yaptığını söyledi. Gelip sizi 1.Lig’de oynatacağım dedi. Biz dört kişiydik. Bir Faslı, iki Kamerunlu bir de Nijeryalı... Bizden '1000'er lira' para istedi. O sırada ben de ülkeme döndüğüm için bu parayı veremedim. Arkadaşlarım daha sonra menajere pazarlıkla 500 lira ödemişler. Sonra da ortadan kayboldu"

"YABANCI FUTBOLCULARA BENİ ÖNERİYORLAR"

Almanya’daki futbol kariyerinin ardından 20 sene önce Türkiye’ye dönen Mustafa Yıldırım şu an ülkede antrenörlük yapıyor. Büyük kulüplerin alt yapıdaki çocuklarını yetiştirdiği gibi aynı zamanda da yıllardır yabancı futbolcuları çalıştırıyor.

Yıldırım "Bu zamana kadar hemen hemen her ülkeden futbolcu çalıştırdım. Beş dil bildiğim için yabancı oyunculara beni öneriyorlar. O yüzden de bana sık geliyorlar. Hatta en son Çin ve Amerika’dan bile futbolcular bana geldi. Genelde bu kişileri özel olarak çalıştırıyorum" diyor.

Yıldırım, kendisine gelen yabancı futbolculardan antrenman başı 400-500 lira gibi ücret talep ediyor.

 Her gün onlarca yabancı kişi tarafından arandığını belirten Yıldırım, "Artık telefonumda numara engellemekten bıktım" diye yakınıyor.

 

İstanbulun keşfedilmeyen Drogbaları... Sokakta yatanlar bile var...

 Her gün onlarca yabancı kişi tarafından arandığını belirten Yıldırım, "Artık telefonumda numara engellemekten bıktım" diye yakınıyor.

 

 

FUTBOLCUYU DA ANTRENÖRÜ DE KANDIRIYORLAR

Çok fazla dolandırıcılık hikayesine tanıklık ettiğini söyleyen Yıldırım, kendi dolandırılma hikayesini de şöyle anlatıyor:

"İlk zamanlar Afrikalılarla çalışınca bir menajer beni aradı. Bir takım antrenmanı yapmak için talep ettiğimiz ücretler de normal rakamlar. Ama çoğu zaman anlaştığımız rakamları da alamadık. Bu konularda çok sıkıntılar yaşadık. Hatta bir menajer gittiği bir ülkede benim haberim olmadan videomu gösterip ‘bu sizin hocanız’ diye oradaki insanları kandırmış"

"Bize başvuran kişiler de iyi bir eğitim için gelmiyor. Acaba bir kulüple bağlantısı var mı, bizi gönderebilir mi diye kapımızı çalıyorlar. Bir şans olarak deniyorlar ama adama antrenmana gel diyorum bana yol param yok nasıl geleyim diyor"

"Futbolcuların çok kazandığını gören kişilerin kurdukları hayalleri birtakım kişiler kötüye kullanıyor. Bu kişileri bulup kandırarak Türkiye’ye getiriyorlar. ‘Sen bize bu parayı ver, ben seni Türkiye’ye götüreceğim. Yemek, kalacak yer, antrenman bizden bir de seni bir kulübe yerleştireceğim’ diye insanları kandırıyorlar. Çoğu zaman bir kulüp ya da şirket benzeri bir yerle anlaşıp buldukları kişilere vize çıkarmayı da başarıyorlar. Sonra da getirdikleri ülkede bu kişileri terk ediyorlar. Sonra vize süresi bitiyor yenisini çıkartamıyorlar. Hatta şu an kaçak durumda olanların sayısı da çok. Kiraladıkları bir odada 8-10 kişi kalıp açlık ve sefalet yaşıyorlar. Kimisi sokakta saat satıyor kimisi de bulduğu günübirlik işler de çalışıp karnını doyurmaya çalışıyor"

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"OLMAZ DEYİNCE DE İNANMIYORLAR"

Özellikle son yıllarda Afrikalı futbolcuların daha çok geldiğini söyleyen Yıldırım, Özbekistan ve Kazakistan gibi ülkelerden de gelenlerin olduğunu anlatıyor:

"Binlerce genç futbolcu olmak için bizim ülkemize geliyor. Afrika’nın her ülkesinden geliyorlar, son senelerde Türki Cumhuriyetler’den de geliyorlar. Benim mesela Özbek ve Kazak öğrencilerim vardı. Bu öğrenciler, menajer tarafından kandırılmış kişilerdi. İlginç tarafı da ben onlara Türkiye’de futbolcu olamayacaklarını söylediğimde bana inanmamaları. Ama nasıl kandırıldıysalar uyarılarımı dinlemiyorlar. ‘Mümkün değil ben iyi futbolcuyum, iyi kulüpler beni alacak. Bak göreceksin’ diye bana çıkışıyorlar"

"Ülkeye gelirken dolandırıldıkları yetmiyormuş gibi bir de Türkiye’de dolandırılıyorlar. Tunus’tan benimle iletişime geçtiler. Dediler ki ‘Oyuncu çalıştırabilir misin’ ben de çalıştırırım dedim. Geldiler çalıştırdım, 1 hafta sonra gelip ‘Beni Beşiktaş’ta oynatacaklar’ dedi. Ben nasıl olur derken imzaladıkları belgeye bakınca durumu anladım. Beşiktaş’ın ismini kullanarak bir grup insan bu kişiyi kandırmış. Bana şu parayı ver ben seni Galatasaray’da, Beşiktaş’ta oynatacağım diye de kandırıyorlar" 

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#Yabancı Futbolcular#Afrikalı Futbolcular#Hekstra

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