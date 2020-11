Hava Kuvvetleri ve Uzay Profesyonelleri esporla bir araya geliyor

Air Force Gaming açılış için, üke genelinde AFGSC altında bulunan sekiz üsteki Hava Kuvvetleri Küresel Hava Saldırısı ekipleri ve Uzay Uzmanlarını (Space Professionals) dahil edeceği bir espor programı hazırladı. AFG, sonunda dünyadaki her üsse yayılmayı ve tüm Hava Kuvvetleri personelini kapsayacak şekilde büyümeyi amaçlıyor.

Air Force Gaming, kurum içinde oyun seven küçük bir topluluğun Discord üstünden toplanmasıyla başladı. Hava Kuvvetleri Destek Görevlisi Kaptan Oliver Parsons’ın da çabalarıyla Rally Cry gibi teknoloji şirketlerinin de işe dahil edilmesiyle birlikte işler büyüdü.

airforcegaming.com üzerinden başvurularını yapan personeller, Call of Duty: Black Ops – Cold War, League of Legends ve Rocket League gibi oyunlarda rekabet edecek. Şu an için ismi geçen oyunlar bunlar olsa da ileride farklı oyunlar için de organizasyonlar düzenleneceği açıklandı.