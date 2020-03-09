Hatice Kübra İlgün kimdir ve kaç yaşında? Hatice Kübra İlgün'ün hayatı

Hatice Kübra İlgün kimdir? sorusu, gündemde yer alan haberlerin ardından yanıtı araştırılan konulardan oldu. Milli tekvandocu İrem Yaman'ın haksızlığa uğradığına ilişkin açıklamalarının ardından, Hatice Kübra İlgün'ün kariyer hayat, vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte, Hatice Kübra İlgün'ün biyografisi ve hayatı.

HATİCE KÜBRA İLGÜN KİMDİR?

Hatice Kübra İlgün 1 Ocak 1993'te dünyaya geldi. İlgün, Uludağ Üniversitesi öğrencisidir. Milli tekvandocu 2017 Dünya Şampiyonası 57 kg mücadelesinde gümüş madalya kazandı.

Hatice Kübra İlgün, spor kariyerindeki hayallerini ifade etti. İlgün şöyle söylemişti; "2020 sonrasında da Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası gibi çok sayıda uluslararası müsabaka var. Ben 2024 olimpiyat oyunlarında da ülkemi temsil etmek istiyorum. Ruhum, bedenim elverdiği sürece tekvandoya devam etmek istiyorum. Üniversite eğitimime de yüksek lisans yapıp, kariyerimi sürdürmek istiyorum. Tekvandoda zirve olimpiyat şampiyonluğu, ardından da tekrar kazanmak. Benim hedefim olimpiyat şampiyonluğunu kazanıp, sonraki olimpiyatta yeniden şampiyonluğa ulaşmak"