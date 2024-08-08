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Hatice Kübra İlgün bronz madalya için repesaj mücadelesi verecek

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#Paris2024#Hatice Kübra İlgün#Tekvando
Hatice Kübra İlgün bronz madalya için repesaj mücadelesi verecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 17:47

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, son 16 turunda Güney Koreli rakibine 2-0 mağlup oldu. Yujin Kim finale yükselince sporcumuza bronz madalya için repesaj şansı doğdu.

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Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 57 kilo son 16 turunda Güney Kore'den Yujin Kim'le karşılaştı. Rakibine 2-0 yenilen Hatice Kübra İlgün final şansını kaybetti.

Güney Koreli sporcu Yujin Kim, yarı finalde Çinli rakibini geçip finale yükseldi ve Hatice Kübra İlgün için bronz madalya şansı doğdu. Sporcumuz gün içerisinde bronz madalya için repesaj mücadelesi verecek.

Hatice Kübra İlgün, saat 20.40'ta Kanada'dan Skylar Park'ı yenmesi durumunda bronz madalya müsabakasına çıkacak.

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#Paris2024#Hatice Kübra İlgün#Tekvando

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