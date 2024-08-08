Hatice Kübra İlgün bronz madalya için repesaj mücadelesi verecek

Haberin Devamı

Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 57 kilo son 16 turunda Güney Kore'den Yujin Kim'le karşılaştı. Rakibine 2-0 yenilen Hatice Kübra İlgün final şansını kaybetti.

Güney Koreli sporcu Yujin Kim, yarı finalde Çinli rakibini geçip finale yükseldi ve Hatice Kübra İlgün için bronz madalya şansı doğdu. Sporcumuz gün içerisinde bronz madalya için repesaj mücadelesi verecek.

Hatice Kübra İlgün, saat 20.40'ta Kanada'dan Skylar Park'ı yenmesi durumunda bronz madalya müsabakasına çıkacak.