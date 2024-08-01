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Hatice Akbaş, Paris 2024'te madalyayı garantiledi!

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#Paris2024#Olimpiyat#Hatice Akbaş
Hatice Akbaş, Paris 2024te madalyayı garantiledi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 18:53

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kg çeyrek final maçında Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

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Milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kg çeyrek finalinde Moğol rakibi Enkhjargal Munguntsetseg'i mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk boks madalyasını garantilemiş oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54kg çeyrek finalinde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finale kalarak madalyayı garantileyen Hatice Akbaş'ın, finale yükselme mücadelesi 4 Ağustos Pazar günü yapılacak

 
 
 
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Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

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#Paris2024#Olimpiyat#Hatice Akbaş

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