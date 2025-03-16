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Hatice Akbaş - Bertal Widad Dünya Boks Şampiyonası final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Hatice Akbaş altın madalya için ter dökecek!

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Hatice Akbaş - Bertal Widad Dünya Boks Şampiyonası final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Hatice Akbaş altın madalya için ter dökecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 16:21

Hatice Akbaş - Bertal Widad Dünya Boks Şampiyonası final maçı sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Sırbistan’da devam eden Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda Hatice Akbaş, 54 kilo yarı finalinde Taylandlı Natnicha Chongprongklang karşısında 4-1 galip gelerek finale yükseldi. Peki, Hatice Akbaş - Bertal Widad final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylı bilgiler!

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Milli boksörümüz Hatice Akbaş bugün Dünya Boks Şampiyonası’nda altın madalya için mücadele edecek. 2022 dünya şampiyonu ve 2024 Paris Olimpiyatları ikincisi olan Hatice Akbaş, Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nın 54 kilo yarı finalinde Taylandlı Natnicha Chongprongklang ile karşılaştı ve turu geçen taraf oldu. Akbaş finalde Bertal Widad ile karşı karşıya gelecek. Peki, Hatice Akbaş final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

HATİCE AKBAŞ - BERTAL WİDAD BOKS FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hatice Akbaş Dünya Boks Şampiyonası finalinde Bertal Widad ile karşı karşıya geliyor. Aralarında Hatice Akbaş’ın maçının da yer aldığı final müsabakaları, 16 Mart Pazar günü saat 19.00'dan itibaren başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

2022 dünya şampiyonu ve 2024 Paris Olimpiyatları ikincisi olan Hatice Akbaş, Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nın 54 kilo yarı finalinde Taylandlı Natnicha Chongprongklang ile karşılaştı. Hatice Akbaş, maçın ilk raundunu 5-0 kazandı, ikinci raundunu ise 4-1 kaybetti. Milli boksör son raundu 4-1 ve maçı da 4-1 kazanarak finale yükseldi.

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Hatice Akbaş - Bertal Widad Dünya Boks Şampiyonası final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Hatice Akbaş altın madalya için ter dökecek

 

 

 

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