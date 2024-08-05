Hatice Akbaş, altın madalyaya 1 adım uzaklıkta! Malzemesi olmadığı için yıllarca gölge boksu yaptı  

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Paris 2024 Olimpiyatları’nda kadınlar 54 kilo boksörümüz Hatice Akbaş, yarı finalde Güney Koreli Aeji İm’i 3-2 yenerek adını finale yazdırdı. Sporcumuz, 8 Ağustos Perşembe akşamı Çinli Yuang Chan ile olimpiyat şampiyonluğu için karşılaşacak. Gümüş madalyayı garantileyen Hatice Akbaş, maç sonrası, “Hedefim altın madalya. Adım adım ilerliyorum. Emeklerimin karşılığını aldığım için çok mutluyum. Altın madalyaya son bir adım kaldı. Bana destek olan herkese ve kulübüm Fenerbahçe’ye teşekkür ederim” diye konuştu.

MALZEMESi OLMADIĞI iÇiN YILLARCA GÖLGE BOKSU YAPTI

24 Haziran 2001’de Malatya’nın Akçadağ ilçesinde doğan Hatice Akbaş, babası Kerem Akbaş’ın yönlendirmeleriyle 10 yaşında kick-boks ve muay thai branşlarıyla spora başladı. 4 yıl hiçbir malzemesi olmadan sadece gölge boksu yaparak Türkiye ve Balkan şampiyonalarına katılan Akbaş, 2014’te boksa geçti. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında çok sayıda madalya kazanan Akbaş, kariyerini Fenerbahçe’de sürdürüyor.

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ESRA YILDIZ KAHRAMAN DA BRONZU GARANTİLEDİ

57 kiloda ülkemizi temsil eden Esra Yıldız Kahraman da çeyrek finalde Brezilyalı Jucielen Cerqueira’yı 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve bronz madalyayı garantiledi. Bu başarıya erişen üçüncü kadın boksörümüz olan Kahraman, “İki yıl önce boksu bırakmıştım. Eşim Harun’a ‘Kimse bana güvenmiyor’ dedim. O, beni kaldırıp aynanın önüne getirdi, ‘Kendine bak. Sen kendine inanmazsan kimse inanmaz’ dedi. O olmasaydı burada olmazdım” dedi.