6 Şubat depremlerinin derinden etkilediği güneyin incisi Hatay’da sportif direktörü Taner Savut ve futbolcusu Christian Atsu’yu enkaz altında kaybeden, tesisleri ağır hasar gören, stadı ve antrenman tesisleri çadır kente dönüştürülen, giyecek forması, koşacak sahası, vuracak topu dahi olmayan Hatayspor, Volkan Demirel önderliğinde, hayali gerçekleştirdi, bir kentin umudu, depremzedelerin moral olarak küllerinden doğmayı başardı.

Biz de Hürriyet olarak Hatayspor’u iç saha maçlarını oynadığı Mersin’de ziyaret ederek yaşadığı zorlukları, başarısının sırlarını, bölge halkına sunduğu umudu, taraftarların takımına olan sevdasını araştırdık.

VOLKAN DEMİREL: ÇOCUKLARIN GÖZÜNDE GÜVENİ, İNANCI VE UMUDU GÖRÜNCE 'DEVAM' DEDİM

23 Nisan’da Hatay’da 3 bin çocuğun katıldığı bayram töreninden çok etkilendiğini belirten Volkan Demirel, “O gün çocukların gözlerinde bana olan sevgiyi, umudu, inancı. güveni gördüm ve ‘Devam’ kararımı verdim. O duygu coşkusuyla Hürriyet Gazetesi aracılığıyla Hatay’da kalacağımı ve bu insanlara umut olacağımı söyledim. Hayallerimde en ufak bir sapma yok. İyi futbol, puanlar elbette ki çok önemli ancak biz asıl hedefimiz Hatay’daki insanlarımızı eski hayatlarına en hızlı şekilde tekrar kavuşması için sorunu diri tutmayı başarmak. Bu anlamda önemli bir misyonu omuzlarında taşıyoruz. Çadırdaki, konteynerdeki insanlar bizimle biraz olsun mutlu oluyor acılarını 90 dakikalığına unutuyor” şeklinde konuştu.

"İŞLER İYİ GİDERSE ÖMÜR BOYUY HATAY'DA KALABİLİRİM"

Simon Kuper’in “Futbol Asla Sadece Futbol Değildir” tanımının Hatayspor’la hayat bulduğunu belirten Demirel, “Gittiğimiz her şehirde yakınlık görüyoruz, taraftarından başkanına, yöneticisine kadar herkes bize destek oluyor. Son zamanlarda çok ayrışmıştık ama şimdi futbolun birleştirici gücüne iyice inanır oldum” şeklinde konuştu.

Hatayspor’u çok sevdiğini belirten Volkan Demirel, “İşler iyi giderse bundan sonraki senelerde de belki de ömür boyu burada kalabilirim. Benim derdim kariyer, o takım, öbür takım gibi planlar değil” değerlendirmesini yaptı.

"HİÇBİR GÖREVDEN KAÇMAM AMA SİYASET BENİM İŞİM DEĞİL"

Siyasete atılmayı hiç aklından bile geçirmediğini belirten Demirel, “Siyaseti hiç düşünmedim, düşünmüyorum. Benim işim futbol. Yeşil alan, beyaz çizgiler benim alanım, benim hayatım bu. Bu alanda olmaktan çok mutluyum dışına çıkmayı da hiç düşünmüyorum. Siyaset büyüklerimizin işi. ‘Yarın öbür gün belki’ demiyorum, ‘Ben hiçbir zaman siyaseti düşünmem’ diyorum. Ben hiçbir görevden kaçmam, ülkem için ne gerekiyorsa seve seve yapmaya hazırım ama siyaset bizim işimiz değil, o taraf o işi bilenlerin işi.”

"SABRİ SARIOĞLU BENİM DOSTUM! TABİİ Kİ ARADI"

Volkan Demirel futbolculuğu döneminde özellikle Galatasaray ile oynadığı derbilerde zaman zaman gerginlik yaşadığı Sabri Sarıoğlu ile ilgili olarak kendisine birçok kişinin “Sabri de aradı mı?” diye sorduğunu belirtirken bu konuyla ilgili olarak da “Sabri tabii ki aradı. Ben zaten Sabri ile çok sık görüşüyorum. A lisansı alırken kursta da beraberdik. Aramızda en ufak bir problem dahi yok. Saha içinde kazanma hırsından belki sürtüşme olmuştur ama niyetimiz hiçbir zaman kötü olmamıştır, dostumdur” ifadelerini kullandı.

HATAYSPOR BAŞKAN VEKİLİ AYDIN TOKSÖZ: HATAYSPOR'U 85 MİLYONUN TAKIMI OLARAK GÖRÜYORUZ

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz de fikstür çekilene kadar lige devam edip etmeyeceklerinin belli olmadığını söyledi. Toksöz bunun nedenini ise şu sözlerle ifade etti:

"Çünkü borçlarımız vardı, transfer yasağımız vardı, şehrimiz, stadımız, taraftarımız yoktu. Ama biz yola çıktık. Bu takımı 85 milyonun takımı olarak görüyoruz. Bunu bize her gittiğimiz şehirde, her an hissediyoruz. Yendiğimiz takımların taraftarları üzülmüyor, tek kötü tezahürat duymadık, her yerde çiçeklerle hediyelerle karşılanıyoruz. Biz bu güçle Hatay halkına yaşadığı kötü günlerini unutturacağız."

"GÖÇEBE GİBİ YAŞIYORUZ"

Göçebe gibi yaşadıklarını belirten Toksöz, “Takım İstanbul’da Riva tesislerinde, İdari ekip Mersin Erdemli’de, yönetimimiz ise Hatay’da kalıyor. Takım iç saha maçı için İstanbul’dan Mersin’e geliyor, maçını oynayıp ertesi gün tekrar İstanbul’a dönüyor. Bizim için bütün maçlar deplasman. Bu durum en az 2 yıl daha sürer. Tek hayalimiz bir gün kendi şehrimizde, kendi stadımızda, tesislerimizde olmak” dedi.

"NAPOLI'NİN KALBİMİZDE YERİ AYRI"

Almanya’da bazı kulüplerden destek ararken Napoli takımının kendilerine kucak açtığını belirten Toksöz, “Bizi 1 hafta her şey dahil misafir ettiler, antrenman ve maç için saha verdiler. İtalya Konsolosluğu da tüm kadromuzun vizelerine tek kuruş ücret almadı. İtalya ve Napoli bizim kalbimizde çok ayrı bir yerde” diye konuştu.

"CENAZESİNDE ATSU'YU GÖRÜNCE İÇİM TİTREDİ"

Christian Atsu’nun cenazesi için Gana’ya davet edildiğini belirten Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz duygularını şöyle ifade etti: “Atsu’yu hastanede teşhis ederken çok kötüydü. Ama Gana’da suratına baktım aynı Hatay’a ilk geldiği günkü gibiydi, o an içim titredi, gözlerim doldu. Christian Atsu’nun burs verdiği, üniversitede okuttuğu kız çocukları cenazedeydi. Atsu’nun ülkesinde burs verdiğini o gün öğrendim."

"RENNES, BERTUĞ İÇİN HİÇ PAZARLIK ETMEDİ"

Çok karakterli oyuncularla yola çıktıklarını belirten Toksöz “Yeni aldığımız oyuncular hiç peşinat almadan imza attı, hiçbiri henüz Hatay’ı göremedi bile. Bertuğ, Lobjanidze, Adekugbe gibi giden pek çok oyuncu alacağından vazgeçti. Bertuğ bizim için çok değerliydi, yurt dışına gönderirken çok üzüldük ama bize iyi bir gelir getirdi. Rennes de hiç pazarlık etmedi, ilk teklifimize itiraz etmeden ‘Olur’ dedi. Şu anda da Milli Takım ve Rennes’de başarısı bize gurur veriyor.”

BURAK BEKAROĞLU: KOCA BİR ŞEHRİN SORUMLULUĞU SIRTIMIZDA

Takımda depremi yaşayan futbolculardan biri olan Burak Bekaroğlu da “Sırtımızda koca bir şehrin sorumluluğu var bu bizi motive ediyor, bunun için daha çok çalışıyoruz. Sezona iyi başladık şehre bir nebze de olsa Hatay insanına mutluluk verebildiysek ne mutlu bize” değerlendirmesini yaptı.

26 yaşındaki futbolcu bu sene sorumluklarının, önceliklerinin ve hedeflerinin çok farklı olduğunun altını çizerken sözlerini şöyle sürdürdü: “Hatay halkı çadırlardan konteynerlerden galibiyet golünde yaşadıkları coşkuları bize yolluyor bu da bizi çok duygusal bir hale sokuyor. Galip geldikten sonra ağlayanlar oluyor. Bu dönem çok duygusallaştık.”

"FUTBOL TAKIMI, KENTİN MORAL LOKOMOTİFİ"

Burak Bekaroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Gönül galibiyet sevinçlerini kendi stadımızda taraftarımızla kutlamayı istiyor ama maalesef şartlar böyle. Her hafta deplasmandayız ama tribünler bizi bağrına basıyor, rakipler hediyelerle, çiçeklerle Mersin’e geliyor. Böyle bir hikayenin içinde olmak çok farklı bir duygu. Hatayspor kentin hayata dönebilmesi için bir moral lokomotifi. Biz sahada ne kadar başarımızla Hatay’a bir tuğla fazla gelecekse insanlar mutlu olacaksa ne mutlu bize."

TARAFTAR SORUMLUSU SİBEL USLU ARSIZ: BU KULÜP İÇİN HER ZORLUĞA KATLANIRIZ

Hatayspor Taraftar sorumlusu Sibel Uslu Arsız da Mersin’de oynanan maçlar için kurdukları internet grubuyla 15 ilçedeki taraftarlarla haberleştiklerini belirtirken “İnternet ortamına maça gelmek isteyenler isimlerini ve kimlik numaralarını gruba yazıyor. İki haftada bir 2,5 saat mesafedeki Mersin’e gidip gelmek kolay değil ama yapacak bir şey yok. Hatayspor için her zorluğa katlanırız” dedi.

"SEVDİĞİMİZ BİR TEK HATAYSPOR KALDI"

Sibel Uslu Arsız kulübe yük olmak istemediklerinin özelilikle altını çizerken “Tüm şehir, tüm insanlar, Hatayspor hepsi zor durumda. Burada insanların sevdiği tek şey Hatayspor kaldı. Halkın moralini onlar yükseltiyor. Volkan Demirel’e takıma, şehre sahip çıktığı için minnettarız. Sesimizi duyurdu, her şey yerle birken iletişim kopmuşken onun sayesinde sesimiz duyuldu.

"FENERBAHÇE MAÇINA GİTMEK İSTESEK DE KİMSEYE YÜK OLMAK İSTEMEYİZ"

"Pazar günü Fenerbahçe maçına gitmek istiyoruz ama çok masraflı ve yol uzun. Gençler gene de çok istekli ama gerçekçi olmak zorundayız. Bileti Hatayspor veya Fenerbahçe karşılasa bile yol parası herkese külfet olur. Çoğu insan işsiz, gönlümüz istiyor ama gelemeyiz. Sırf biz mutlu olacağız diye kimseye de yük olmak istemeyiz."