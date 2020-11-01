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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 10:02 | Son Güncelleme:

Hatayspor'un konuğu Sivasspor! 2 haftadır sahadan uzak kalmışlardı...

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Hatayspor'un konuğu Sivasspor! 2 haftadır sahadan uzak kalmışlardı...
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'nın saat 20.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Geçtiğimiz haftalarda 17 takım oyuncusunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla Hatayspor, 2 haftadır sahalardan uzak kalmıştı.

Hatayspor iyi haberi verdi
Hatayspor iyi haberi verdi

Hatay ekibinde Sivasspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde futbolcularının test sonuçlarının negatife döndüğü bildirilmişti.

Ligdeki ilk 4 maçında 2'şer galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan bordo-beyazlı takım 7 puan elde etti.

 

Hataysporun konuğu Sivasspor 2 haftadır sahadan uzak kalmışlardı...

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