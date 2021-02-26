MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHatayspor'un konuğu Ankaragücü, Boupendza cezalı
GeriFutbol Hatayspor'un konuğu Ankaragücü, Boupendza cezalı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 26.02.2021 - 09:44 | Son Güncelleme:

Hatayspor'un konuğu Ankaragücü, Boupendza cezalı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatayspor'un konuğu Ankaragücü, Boupendza cezalı
Abone Olgoogle-news

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü sahasında ağırlayacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, sahasında çıktığı son dört maçta galip gelemedi.

Ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-beyazlı ekip, 42 puanla 6. sırada bulunuyor.

Aaron Boupendza anlaşamadı, Hatayspor 8.5 milyon Eurodan oldu
Aaron Boupendza anlaşamadı, Hatayspor 8.5 milyon Euro'dan oldu!

Hatayspor'da kart cezalısı Aaron Boupendza yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Muhammed Kamara'nın ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

 

Hataysporun konuğu Ankaragücü, Boupendza cezalı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi