MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHatayspor'un kamp kadrosu belirlendi
GeriFutbol Hatayspor'un kamp kadrosu belirlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 12:49,Son Güncelleme:

Hatayspor'un kamp kadrosu belirlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatayspor'un kamp kadrosu belirlendi
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, sezon başı kamp kadrosunun belirlendiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlıların bugün Erzurum'da toplanıp, sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kamp çalışmalarına başlayacağı belirtildi.



Açıklamada, kamp kadrosunda Rayane Aabid, Abdurrahman Canlı, Akın Alkan, Dame Diop, Emircan Koku, Gökhan Karadeniz, Helder Barbosa, Idır Ouali, Mirkan Aydın, Mahmut Emir, Selim Ilgaz, Soner Ördek, Strahil Popov, Süleyman Çamlıca, Yusuf Abdioğlu, Joseph Akomadi ve Mesut Çaytemel'in yer aldığı aktarıldı.

Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran bordo-beyazlı ekipte teknik direktör arayışları ise sürüyor.

Hataysporun kamp kadrosu belirlendi

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle