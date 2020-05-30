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GeriFutbol Hatayspor’un kalecisi Ömer Alıcı'nın acı günü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.05.2020 - 17:17,Son Güncelleme:

Hatayspor’un kalecisi Ömer Alıcı'nın acı günü

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Hatayspor’un kalecisi Ömer Alıcı'nın acı günü
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 TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un kalecisi Ömer Alıcı'nın 3 hafta önce prematüre doğan bebeği yaşamını yitirdi.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, kaleci Ömer'in 6 aylık dünyaya gelen prematüre bebeğinin bugün vefat ettiği bildirildi.

Vefat nedeniyle tüm kulübün büyük üzüntü yaşadığı aktarılan açıklamada, "Yavrumuza Allah'tan rahmet, Ömer ve Özlem Alıcı çiftine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da Twitter hesabından, kaleci Ömer Alıcı'ya başsağlığı dileyerek acısını paylaştığını kaydetti.

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