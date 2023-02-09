Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Hatayspor'un kabus gibi saatleri! Ribeiro pencereden atladı, Burak Öksüz yağmurda yalın ayak yürürken bulundu, Kaan Kanak'ı tedavi kurtardı...

Güncelleme Tarihi:

#Hatayspor#Deprem#Kaan Kanak
Hataysporun kabus gibi saatleri Ribeiro pencereden atladı, Burak Öksüz yağmurda yalın ayak yürürken bulundu, Kaan Kanakı tedavi kurtardı...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 09:02

Hatayspor’un yıldız futbolcusu Christian Atsu’nun enkazdan çıkarıldığına dair iddialar vardı. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda hiçbir hastanede kaydı bulunamayan Atsu’nun hâla çöken binanın altında olduğu bildirildi. Sportif direktör Taner Savut’tan da hâlâ haber alınamıyor. Zor günler geçiren Bordo Beyazlılar'da Kaan Kanak, Burak Öksüz ve Ruben Ribeiro ile ilgili detaylar da ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Depremin vurduğu şehirlerimizden Hatay’ın futbol takımı Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel önderliğinde İstanbul’a geldi. Kafile, TFF’nin Riva Tesisleri’ne yerleştirildi. Ancak iki kişi hariç...

Takımın yıldız isimlerinden Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut’tan hâlâ haber alınamıyor. Önceki gün Atsu’nun enkazdan çıkarıldığına dair bazı iddialar vardı, ancak bu bilgiler teyit edilemedi. Atsu’dan da Taner Savut’tan da henüz haber alınabilmiş değil. İki isim için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KAAN KANAK'I TEDAVİ KURTARDI

Fanatik'in haberine göre; Hatayspor’un deneyimli oyuncularından KAAN KANAK da Atsu ve Taner Savut’un olduğu binada kalıyordu. Kasımpaşa maçının ardından tedavi için tesislere giden Kaan, tedavisi uzun sürünce tesislerde uyuyakaldı ve eve gitmedi. Depreme tesislerde yakalanan Kaan, bu sayede kurtulmuş oldu.

Haberin Devamı

BURAK ÖKSÜZ YALIN AYAK YÜRÜRKEN BULUNDU

Bordo-Beyazlı takımın stoperlerinden Burak Öksüz, annesiyle birlikte Atsu’nun kaldığı çöken binada yaşıyordu. Deprem esnasında annesini çöken binadan çıkaran oyuncunun iki saat sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulunduğu öğrenildi. Şoka giren Burak ve annesinin saatler sonra kendilerine geldikleri öğrenildi.

'RUBEN RIBERIO PENCEREDEN ATLADI'

Yaşanan Deprem felaketi sonrası Portekiz medyasından Tribuna Expresso’ya konuşan Antalyasporlu Fredy, Hataysporlu Ruben Ribeiro'nun pencereden atladığını açıkladı. 32 yaşındaki Angolalı oyuncu, "Deprem olduğunu duyduğumda hemen Ruben Ribeiro'yu aradım. Duvarlar çatlamaya başlayınca pencereden atlamak zorunda kalmış. Evi yüksekte olmadığı için sakatlık yaşamamış." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatayspor#Deprem#Kaan Kanak

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette dördüncü gün... Deprem felaketinde can kaybı 12 bin 873... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika: Türkiye'yi sarsan afette dördüncü gün... Deprem felaketinde can kaybı 12 bin 873... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Türkiye depremi dünyada manşet... BBC 1000 kilometrelik umut yolculuğunu yazdı

Türkiye depremi dünyada manşet... BBC 1000 kilometrelik 'umut yolculuğunu' yazdı

#Deprem
Depremlerin yıktığı Nurdağı ve İslahiye’de durum şok edici: Binalar kum gibi birbirine karışmış

Depremlerin yıktığı Nurdağı ve İslahiye’de durum şok edici: Binalar kum gibi birbirine karışmış

#Gaziantep