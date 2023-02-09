Hatayspor'un kabus gibi saatleri! Ribeiro pencereden atladı, Burak Öksüz yağmurda yalın ayak yürürken bulundu, Kaan Kanak'ı tedavi kurtardı...

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Depremin vurduğu şehirlerimizden Hatay’ın futbol takımı Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel önderliğinde İstanbul’a geldi. Kafile, TFF’nin Riva Tesisleri’ne yerleştirildi. Ancak iki kişi hariç...

Takımın yıldız isimlerinden Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut’tan hâlâ haber alınamıyor. Önceki gün Atsu’nun enkazdan çıkarıldığına dair bazı iddialar vardı, ancak bu bilgiler teyit edilemedi. Atsu’dan da Taner Savut’tan da henüz haber alınabilmiş değil. İki isim için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KAAN KANAK'I TEDAVİ KURTARDI

Fanatik'in haberine göre; Hatayspor’un deneyimli oyuncularından KAAN KANAK da Atsu ve Taner Savut’un olduğu binada kalıyordu. Kasımpaşa maçının ardından tedavi için tesislere giden Kaan, tedavisi uzun sürünce tesislerde uyuyakaldı ve eve gitmedi. Depreme tesislerde yakalanan Kaan, bu sayede kurtulmuş oldu.

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BURAK ÖKSÜZ YALIN AYAK YÜRÜRKEN BULUNDU

Bordo-Beyazlı takımın stoperlerinden Burak Öksüz, annesiyle birlikte Atsu’nun kaldığı çöken binada yaşıyordu. Deprem esnasında annesini çöken binadan çıkaran oyuncunun iki saat sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulunduğu öğrenildi. Şoka giren Burak ve annesinin saatler sonra kendilerine geldikleri öğrenildi.

'RUBEN RIBERIO PENCEREDEN ATLADI'

Yaşanan Deprem felaketi sonrası Portekiz medyasından Tribuna Expresso’ya konuşan Antalyasporlu Fredy, Hataysporlu Ruben Ribeiro'nun pencereden atladığını açıkladı. 32 yaşındaki Angolalı oyuncu, "Deprem olduğunu duyduğumda hemen Ruben Ribeiro'yu aradım. Duvarlar çatlamaya başlayınca pencereden atlamak zorunda kalmış. Evi yüksekte olmadığı için sakatlık yaşamamış." ifadelerini kullandı.