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GeriFutbol Hatayspor'un golcüsü Boupendza'ya milli davet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

Hatayspor'un golcüsü Boupendza'ya milli davet

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Hatayspor'un golcüsü Boupendza'ya milli davet

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un 5 yabancı futbolcusu, ülkelerinin milli takım aday kadrolarına çağrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adama Traore ve Youssouf Kone Mali, Strahil Popov Bulgaristan, Aaron Salem Boupendza Gabon, kaleci Munir Mohand Mohamedi ise Fas milli takımlarının aday kadrosuna davet edildi.

Açıklamada, futbolculara milli takımlarındaki görevlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Hataysporun golcüsü Boupendzaya milli davet

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