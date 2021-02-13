Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza'dan transfer ve Mesut Özil açıklaması!

Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Hatayspor'un yıldızı Aaron Boupendza, yayıncı kuruluşa konuştu.

'HANGİ TAKIMIN BENİ İSTEYECEĞİ ÖNEMLİ'

Transfer durumu hakkında açıklama yapan Boupendza, "Şimdilik Hatayspor’dayım, Hatayspor’un bir futbolcusuyum. İleride ne olacağını bilmemize pek imkan yok. Şu lig, bu lig söylemek mümkün değil. Gelecek hakkında bir şey söylemek çok önemli değil. Hangi takımın beni isteyeceği ve nasıl sonuçlanacağı önemli" dedi.

MESUT ÖZİL YORUMU

Mesut Özil hakkında da yorumlarda bulunan yıldız golcü, "Türkiye’de birçok iyi futbolcuya karşı oynadım. Çok iyi oyuncular var. Sahada oynarken görmek istediğim oyunculardan bir tanesi de Mesut Özil'di, onu da gördüm." şeklinde konuştu.

Boupendza sözlerini, "Bu şekilde devam etmek, alabildiğimiz kadar puan almak istiyorum, benim hedefim. Futbolda her şey çok hızlı, çok değişken olabiliyor. Benim için savaşmaya devam etmek, mücadeleye devam etmek önemli. Böylece iyi sonuç alabiliriz." ifadeleriyle tamamladı.