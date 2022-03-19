Hatayspor'un gelecek planları için açıklamalar!

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D-Smart’ın sevilen programı Futbol Smart Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ı ağırladı. Lütfü Savaş yayın ihalesinden, çok konuşulan hakem operasyonuna kadar önemli açıklamalar yaptı.

İşte Savaş’ın açıklamalarında satır başları;

Yayın ihalesi süreci bir hayli uzadı. Şu an mevcut yayıncı kuruluş geri adım atmış gibi görünüyor. TRT de yine geriye çekilmiş gibi görünüyor ama zamanında maçları ben TRT’de izlerdim. Yine TRT’nin maçları almasını isterim. Bu durumun kulüpler için de daha iyi olacağını düşünüyorum.

DAHA DOĞRU OLURDU

MHK bence yanlış bir zamanlamaya imza attı. Açıkcası bu operasyon yazın yapılsa daha iyi olurdu. Geçtiğimiz günlerde tesadüfen şu an aktif olarak hakemlik kariyerine devam eden bir arkadaşımızla sohbet etme şansım oldu. Mevcut hakemler de durumdan memnun değilller. Bu operasyon bu yıl sonunda yapılsaydı daha doğru olurdu.

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PLANLAMA YAPIYORUZ

Yayın ihalesindeki sıkıntılar nedeniyle tüm kulüpler gibi bizim de gelirimiz düşecek gibi görünüyor. Fakat biz bu durumu da hesap ederek planlama yapıyoruz. Önümüzdeki yılın değil sadece, birkaç yılın planlamasını yapıyoruz. Bu konuda doğru ve sağlıklı adımlar attığımızı söyleyebilirim.

ZAMAN KAYBEDEMEYİZ

Avrupa kupalarına katılımlarda önümüzdeki yıllarda zorluk yaşayacağız gibi görünüyor. O yüzden bugünden başlayıp kulüplerimiz şimdiye dek hata yaptığını kabul etmeli ve uzun vadeli adım atmalılar. Daha fazla zaman kaybedemeyiz. Yoksa önümüzdeki yıllarda bugünleri de ararız.

ŞANSIMIZ VAR

Milli takımımızın Portekiz’den çok da aşağı kalır yönü olduğunu düşünmüyorum. Kadro kalitemiz bence Portekiz’le baş edecek düzeyde. Zorlu bir deplasmanda oynayacağız ama ben şansımızın olduğunu düşünüyorum.

ARDA GÜLER ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU

Arda Güler tabii ki çok değerli bir oyuncu. Tüm kamuoyu onu elbet daha fazla sahada görmek istiyor. Lakin Fenerbahçe kulübünün ve teknik heyetinin doğru bir planlaması olduğunu düşünüyorum. Arda yıllar içerisinde daha iyi bir noktaya gelecektir ama onu şu an çok yıpratmamalıyız. Arda ile ilgili sürecin doğru yönetildiğini söyleyebilirim.