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GeriFutbol Hatayspor'un forvetleri Boupendza ve Diouf'un gol krallığı yarışı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.04.2021 - 12:33 | Son Güncelleme:

Hatayspor'un forvetleri Boupendza ve Diouf'un gol krallığı yarışı

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Hatayspor'un forvetleri Boupendza ve Diouf'un gol krallığı yarışı

Süper Lig'de attıkları 37 golle 5 takımdan daha fazla fileleri havalandıran Atakaş Hatayspor'un 2 forveti Aaron Boupendza ve Mame Diouf, "krallık" için yarışıyor.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de, aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Hatayspor'da Boupendza ve Diouf performanslarıyla öne çıkıyor.

Ligde 6'ncı sırada bulunan bordo-beyazlı ekibin attığı 57 golün 37'sini Boupendza ve Diouf kaydetti.

Takımın başarısında da önemli paya sahip olan iki futbolcudan Boupendza 21 golle krallık yarışında ilk sırada, Diouf ise 16 golle takım arkadaşının ardından ikinci sırada bulunuyor.

Hatayspor, Konya deplasmanına 3 eksikle gidiyor
Hatayspor, Konya deplasmanına 3 eksikle gidiyor

Toplam 37 gole ulaşan santraforlar, ligdeki 5 takımın attığı golden daha fazla rakip fileleri havalandırarak, gol krallığı yarışında da "tatlı bir rekabete" girdi.

Sıralamada ilk 2'de yer alan Hatayspor'un golcülerini, 15'er golle Beşiktaşlı futbolcular Vincent Aboubakar ve Cyle Larin izliyor.

 

Hataysporun forvetleri Boupendza ve Dioufun gol krallığı yarışı

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