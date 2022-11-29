Hataysporlu Ruben Ribeiro için şok iddia! "Eşine şiddetten ev hapsi cezası aldı, Türkiye'ye kaçtı"

Haberin Devamı

Hatay forması giyen Portekizli oyuncu Ruben Ribeiro'nun ülkesinde eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle ev hapsi cezası aldığı, uygulama hayata geçmeden ise Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Dünya Kupası nedeniyle ulusal liglere verilen arada Portekiz'e gelen Hataysporlu Ruben Ribeiro'nun, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı ve ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Haberde; elektronik gözetim kapsamına alınan Ribeiro, güvenlik görevlilerinin uygulama için gerekli olan cihazları kurmaya gitmeden önce evini terk ederek Türkiye'ye döndüğü yazıldı.

TELEFONLARA CEVAP VERMİYOR

Portekiz'den gelen telefonlara cevap vermeyen Ribeiro, elektronik gözetimin yanı sıra eşi Angela Vieira'ya karşı uzaklaştırma cezası da aldı.

Haberin Devamı

Son olarak Gil Vicente forması giydikten sonra Hatayspor'dan gelen teklifi kabul eden ve kariyerini son üç sezondur Türkiye'de sürdüren Riberio, Hatayspor formasıyla 82 maça çıkarken 3 gol, 5 asistle oynadı.

Daha önce Sporting Lizbon'da da forma giyen Ribeiro'nun durumuyla ilgili kulübü Hatayspor'un yapacağı hamle merak konusu oldu.