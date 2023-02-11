Hataysporlu Christian Atsu’nun kardeşi umutla bekliyor

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketinin etkili olduğu illerden Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hataysporlu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savutun yaşadıkları Rönesans Rezidans, deprem sonrası yıkıldı.

Hatayspor’un Ganalı futbolcusu Christian Atsunun kardeşi Isaac Twasam ve menajerleri Murat Uzunmehmet ile Nana Sechre, rezidansın önünde gelecek mutlu haberi bekledi.



Öte yandan Rönesans Rezidans enkazında ekipler 3 ayrı bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.