Hatayspor’dan takımdan ayrılan futbolcularla ilgili açıklama

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Yaşanılan deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor, futbolcularının transfer gelişmeleri hakkında bilgilendirme yaptı. Bordo-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mehdi Boudjemaa’nın Ferencvaros'a, Samuel Adekugbe’nin Galatasaray’a, Bertuğ Özgür Yıldırım’ın Antalyaspor’a, Saba Lobjanidze’nin Fatih Karagümrük’e ve Abdullah Yiğiter’in de Çaykur Rizespor’a sezon sonuna kadar kiralık olarak transferlerinin gerçekleştiği belirtildi.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Atakaş Hataysporumuzun ligden çekilmesinin ardından futbolcularımızın transfer gelişmeleri hakkında bilgilendirme.

Mehdi Boudjemaa’nın sezon sonuna kadar Ferencvaros TC takımına geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Samuel Adekugbe’nin sezon sonuna kadar Galatasaray’a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

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Bertuğ Özgür Yıldırım’ın sezon sonuna kadar Antalyaspor’a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Saba Lobjanidze’nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Abdullah Yiğiter’in sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor’a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.