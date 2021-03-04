Hatayspor'dan Selim Ilgaz açıklaması "Ön çapraz bağda kısmi yırtık..."

Kulüpten yapılan açıklamada, dün 1-1 biten Sivasspor maçında sakatlanan Selim'in oyundan çıkmak zorunda kaldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Selim Ilgaz'ın yapılan ilk tetkiklerinde, ön çapraz bağında kısmi yırtık tespit edilmiş olup, önümüzdeki günlerde yapılacak detaylı kontroller ve MR tetkikinden sonra oyuncumuzun son durumu netleşecektir. Geçmiş olsun Selim. En kısa zamanda yeniden aramıza dönmen dileğiyle." ifadelerine yer verildi.

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