Hatayspor'dan Özhan Pulat kararı! Lütfü Savaş açıkladı...

Haberin Devamı

Şampiyonluk yarışı veren takımlarla alt sıralar arasında büyük bir makasın oluştuğunu dile getiren Lütfü Savaş, “Bu sene değişik bir lig geçirdik. Dengesiz bir lig oldu. Hakem hataları Süper Lig’e damga vurdu. İki takım üst seviyede kadro kurmuş. Makas açıldı ve 10 takım ise ligde kalmak için çabaladı. Biz en son deplasmanda Beşiktaş ile oynadık. Her bir oyuncuları bizim takımımız değerindeydi. Böyle olunca da ligin yarışmacı kimliği zarar görüyor. Anadolu kulüplerinin bütçesi İstanbul takımlarıyla bir değil. Sezon sonunda alt lige düşen takımların kadroları da iyiydi aslında. Ama 4 takım düşecekti. Biz de bu listeye aday gösteriliyorduk. Ligin son 4 haftasında topladığımız 8 puan sonucunda ligde kalmayı başardık. Bu sürece gelene kadar şanssız mağlubiyetler aldık. Biliyorsunuz göçebe bir hayatımız vardı. Tesis ve stadyum sorunları sebebiyle maçlarımızı Mersin’de oynayabildik. Uzun bir süre Riva’da Milli Takım tesislerinde kaldık ve çalışmalarımıza orada devam ettik. Mersin’de Spor Bakanlığı, bize yer tahsis etti. Buranın fiziki şartları fena değildi. Antrenman sahası ise beklentimizden 2-3 ay geç hizmete girdi. Arkadaşlarımız zor şartlarda antrenman yaptı. Bu sene bizim için ligde kalmak başarı. Hatay halkının bu takıma ihtiyacı var. Tutunacakları bir dal olsun istedik. Son maçta da olsa ligde kalma başarısı gösterdik” diye konuştu.



“Her sezon başında düşecek takımlar arasında biz gösteriliyoruz”

Zor şartlarda kulüp yönetimini aldıklarının altını çizen Onursal Başkan, “Biz Hatayspor’u aldığımızda 3. lige düşmek üzere ve 3 milyon dolar borcu olan bir takımdı. Hatta o yıl son hafta oynadığımız maçla ligde kalmayı başardık. Sonraki yıllarda üst liglere çıkmaya başladık. Bir yıl play-off tan dönsek de sonuçta takımımızı Süper Lig’e çıkarttık. 4 yıldır bu ligde mücadele ediyoruz. Her sene sezon başında düşecek takımlar arasında biz gösteriliyoruz. Camia olarak mütevazı kadro oluşturuyoruz. Bu sezon ligde kalmak bizim için başarıdır. Önümüzdeki yıl ligi en azından orta sıralarda bitireceğimizi düşünüyorum. Bu sezon yaşadığımız düşme korkusunu bir daha yaşamayacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Hatayspor’da yaklaşan başkanlık seçiminin hatırlatılması üzerine Başkan Savaş, “Ben bu kulübe 15 yıldır Onursal Başkanlık yapıyorum. Maddi ve manevi olarak her zaman kulübün menfaatlerini gözeterek hareket etmeye çalıştım. Yönetimdeki arkadaşlarla görüşeceğiz ve karar vereceğiz. Bana düşüyorsa bana başkasına düşüyorsa başkası. Önemli olan camiayı düzgün yönetmek ve takımı Süper Lig’de tutmak için gereken fedakârlıkları yapmak. Seçimlerle ilgili soru işaretleri bir haftaya kadar şekillenecektir. Bu sadece benim verebileceğim bir karar değil. Ben Hatayspor’un gerçekten başarılı olmasını istiyorum. 1967 yılından itibaren ilk kez bu dönem en üst ligde yer alma başarısı gösteren bir kulüp" ifadelerini kullandı.Yeni sezonda teknik direktör Özhan Pulat ile yola devam edeceklerini dile getiren Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, “Kulüp olarak teknik direktörde aradığımız özellik sportif başarı sağlamasının yanı sıra sosyal ve aile yaşantısıyla topluma örnek olacak bir kişilik olması. Biz geçtiğimiz yıl Volkan Hocayla başladık. Hem ekonomik hem manevi olarak çok katkı verdi. Göçebe bir hayat yaşadığımızdan dolayı büyük bir başarı yakalayamadık. Sürecin sonlarına doğru Volkan Hoca kendisi gitmek istedi son 4 hafta Özhan Hocayı davet ettik. Bu arkadaşlarımız zaten her zaman ailemizin içindeydi. Hiç düşünmeden davet ettik. Onlarla ligde kalabilmenin yollarını aradık. Gece gündüz çalıştılar. Oyun sistemini hızlı bir şekilde oturttular. Bakacak olursanız lehimize verilmeyen penaltılar dışında da 8 puan toplayarak iyi bir başarı elde ettiler. Şu anda Özhan Hoca ile devam edeceğiz. Bu arkadaşlarla yeni sezonda da birlikte olacağız” açıklamalarında bulundu.

“Her şey parayla ölçülmüyor”

Sponsorlarla anlaşmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Savaş, “Haziran ayında seçim olacak. Camianın yararına alınacak kararlar doğrultusunda yönetimi oluşturmak istiyoruz. Sonrasında sponsorlarla çalışmalarımıza bakacağız. En kritik dönemi geçirdik. Bundan sonraki yıllarda kazanılan tecrübeyle düşme hattından uzak olunacaktır. Hatayspor, ligde daha üst sıralarda yer alacaktır. Her şey ekonomi değildir. Birçok kulüp çok fazla pahalı oyuncu almalarına rağmen iyi sonuçlar alamadılar. Her şey parayla ölçülmüyor. Sportif başarı elde etmek için sürecin aşamalarını iyi yönetmek gerekir” yorumunu yaptı.



“Stadyumla ilgili ihalenin yakın zamanda yapılacağı söylendi”

Kulüp olarak maçları Hatay’da oynamak istediklerini vurgulayan Lütfü Savaş, “Bizim Hatay’da bulunan kulüp tesislerimizde şu anda amatör genç sporcularımız kalıyor. Tesislerde çok fazla bir şey yok. Stadyumda sorunlarımız var. Stadyumun yenilenmesi için gerekli makamlar, yakın zamanda bununla alakalı ihalenin yapılacağını söyledi. Sanırım bu sezona yetişmeyecektir. Onarım süreci hızlı gerçekleşse bile ligin ilk devresine yetişmez diye düşünüyorum. Hatayspor 15 ay şehirden uzak kaldı. Biz istiyoruz ki takım olarak Hatay’a bir an önce dönelim. Çok daha fazla seyirciyle maçlarımızı oynayalım. Kendi şehrimizde sahaya çıkalım. Spor Bakanlığının bu konuda hızlı davranmasını rica ediyorum. Bu durum ekonomik olarak da bizi zorluyor. Futbolcular göçebe gibi yaşıyor. Antrenman için her gün 3 buçuk saat gidip gelmek mental olarak yoruyor” diyerek sözlerini tamamladı.