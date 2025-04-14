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Hatayspor'dan Murat Şahin açıklaması! Ayrılık...

Güncelleme Tarihi:

#Hatayspor#Murat Şahin#Süper Lig
Hatayspordan Murat Şahin açıklaması Ayrılık...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 16:41

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile yolların ayrılacağı yönündeki iddiaları yalandı.

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Hatayspor'dan yolların ayrılacağı iddia edilen teknik direktör Murat Şahin hakkında açıklama geldi.

Kulüpten yapılan paylaşımda "Basında ve sosyal medyada yer alan teknik direktörümüz Murat Şahin ile yollarımızın ayrıldığına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim kurumuz ve teknik ekibimizin tek gündemi ligin geri kalanında oynayacağımız maçlardır. Taraftarlarımızın bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

Murat Şahin, Hatay ekibinde 11 maçta görev aldı ve 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 7 yenilgi elde etti.

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#Hatayspor#Murat Şahin#Süper Lig

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