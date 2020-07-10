MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHatayspor'dan futbolculara koronavirüs testi
GeriFutbol Hatayspor'dan futbolculara koronavirüs testi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 17:17,Son Güncelleme:

Hatayspor'dan futbolculara koronavirüs testi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatayspor'dan futbolculara koronavirüs testi
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig lideri Hatayspor'un futbolcularına ligin 33. haftasında oynanacak Adanaspor maçı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, futbolcular ile teknik heyet ve kulüp personeline sağlık taramasının ardından Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, test sonuçlarının yarın kesinleşeceği kaydedildi.

Hatayspordan futbolculara koronavirüs testi

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle