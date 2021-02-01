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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 18:49 | Son Güncelleme:

Hatayspor'dan Boupendza için açıklama! Teklifi duyurdu...

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Hatayspor'dan Boupendza için açıklama! Teklifi duyurdu...
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Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, beIN SPORTS'a bağlanarak transferde son günün gözde ismi Aaron Boupendza ile ilgili konuştu.

Ethem Sunar'ın Boupendza açıklamaları şu şekilde:

"Boupendza burada çok mutlu. Ben Hatayspor'da kalmak istiyorum ve gelen transfer tekliflerinde kafamı yormak istemiyorum dedi. Siz ne karar alırsanız ben saygılıyım dedi. 3 yıllık sözleşmesi var. Takımda kalıyor."

Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar:
Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar:

"9 MİLYON EURO TEKLİF GELDİ REDDETTİK"

"En son Avrupa'dan bir kulüpten taksitli 9 milyon euro teklif geldi, kabul etmedik. Büyük kulüplerimiz ile de görüştük ama isteğimiz ve duruşumuz belli. Bu saatten sonra zannetmiyorum gideceğini,"

ÖMER ERDOĞAN: BOUPENDZA BURADA MUTLU

Galatasaray'ın da ilgilendiği Boupendza ile ilgili konuşan Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan ise; "Boupendza bizim oyuncumuz. Çok transfer haberi çıktı, bazı kulüpler hem resmi olarak hem de kulübümüzle irtibata geçip tekliflerini iletti. Kulübümüz hiçbirini kabul etmedi. Hak ettiği değeri bulursa o zaman olumlu bakarız dedik ama bu saatten sonra verip yerine alacağımız oyuncu olmayacağı için şu an artık olmaz. Kendisi de burada mutlu." dedi.

Hatayspordan Boupendza için açıklama Teklifi duyurdu...

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