Hatayspor'dan ayrılan Gökhan Karadeniz, Samsunspor'da
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Hatayspor ile yollarını ayıran Gökhan Karadeniz ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Hatayspor ile yollarını ayıran Gökhan Karadeniz ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Samsunspor Kulübü yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Süper Lig’de Atakaş Hatayspor takımında forma giyen Gökhan Karadeniz ile 2,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. 30 yaşındaki hücum oyuncusu Gökhan Karadeniz’in camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.
Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle