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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 17:00 | Son Güncelleme:

Hatayspor'dan ayrılan Gökhan Karadeniz, Samsunspor'da

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Hatayspor'dan ayrılan Gökhan Karadeniz, Samsunspor'da
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TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Hatayspor ile yollarını ayıran Gökhan Karadeniz ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Hatayspor ile yollarını ayıran Gökhan Karadeniz ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Samsunspor Kulübü yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Süper Lig’de Atakaş Hatayspor takımında forma giyen Gökhan Karadeniz ile 2,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. 30 yaşındaki hücum oyuncusu Gökhan Karadeniz’in camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.

Hatayspordan ayrılan Gökhan Karadeniz, Samsunsporda

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