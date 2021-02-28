Hatayspor'dan açıklama: "Boupendza, Fenerbahçe'yi istiyor"

Süper Lig'de gol krallığı yarışında attığı 18 golle zirvede bulunan ve performansıyla Avrupa kulüpleri de dahil birçok takımın transfer listesine giren Aaron Boupendza için kulübü Hatayspor'dan açıklama geldi.

Oyuncunun geleceği hakkında konuşan Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, Boupendza'nın sarı lacivertli takımda oynamak istediğini belirtti.

"FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR"

Tüm kulüplerin aynı teklifi yapması durumunda oyuncunun seçiminin Fenerbahçe olacağını belirten Vardı, "Diyelim 5 kulüp Boupendza için 10 milyon euro verdi. Fenerbahçe de aynı fiyatı verdi. O zaman tercihimiz Fenerbahçe olur. Çünkü Boupendza da Fenerbahçe'yi istiyor." dedi.

"HEDEFİ BARCELONA'DA OYNAMAK"

Oyuncunun kariyer hedefinin Barcelona olduğunu söyleyen Vardı, "Boupendza'ya parayı kim verirse ona gider, Galatasaray veya Fenerbahçe bize fark etmez. Oyuncu Rusya'ya gitmeye çok yanaşmadı, Avrupa'da oynamak istiyor. Hedefi Barcelona'da oynamak" diye konuştu.

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