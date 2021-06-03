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GeriFutbol Hatayspor'da Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel ve Akın Alkan takımdan ayrıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.06.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

Hatayspor'da Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel ve Akın Alkan takımdan ayrıldı

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Hatayspor'da Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel ve Akın Alkan takımdan ayrıldı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sözleşmesi sona eren futbolcuları Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel ve Akın Alkan'ın takımdan ayrıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada;

"Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan, bordo-beyaz formamızı gururla taşıyan futbolcumuz Yusuf Abdioğlu'na, kaptanlarımız Akın Alkan ve Mesut Çaytemel'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Hataysporda Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel ve Akın Alkan takımdan ayrıldı

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