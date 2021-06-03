Hatayspor'da Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel ve Akın Alkan takımdan ayrıldı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada;

"Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan, bordo-beyaz formamızı gururla taşıyan futbolcumuz Yusuf Abdioğlu'na, kaptanlarımız Akın Alkan ve Mesut Çaytemel'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.





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