Hatayspor'da teknik direktör arayışları sürüyor

Hatayspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, çeşitli yayın organlarında Hatayspor’un çalıştıracağı yönünde çeşitli isimler ortaya atıldığını ancak Süper Lig bitmeden bunları konuşmanın etik olmadığını söyledi.

Yönetim kurulunun görevlendirdiği transfer komitesinin çalışmak istediği hocalarla ilgili araştırmalarına devam ettiğini belirten Vardı, "Bu konuda yönetim kurulumuza gerekli öneriler yapılacaktır. Kısa zaman içerisinde kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. 53 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Hatayspor, teknik direktör, transfer edilecek futbolcular konusunda ince eleyip sık dokumaktadır. Hatayspor’un marka değerini iyi ve ileri taşıyacak teknik ekip ve futbolcularla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.