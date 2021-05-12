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Futbol
İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 12.05.2021 - 17:31 | Son Güncelleme:

Hatayspor'da Soner Örnek ile yollar ayrıldı

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Hatayspor'da Soner Örnek ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 32 yaşındaki defans oyuncusu Soner Örnek ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Atakaş Hatayspor Kulübü’nün yaptığı yazılı açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Soner Örnek ile sözleşmemiz sona ermiştir. Takımımızın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olan, bordo beyaz formamızı gururla taşıyan kaptanımız Soner Örneke bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz. Teşekkürler Soner Örnek" ifadelerine yer verildi.

Hataysporda Soner Örnek ile yollar ayrıldı

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