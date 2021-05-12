Hatayspor'da Soner Örnek ile yollar ayrıldı

Atakaş Hatayspor Kulübü’nün yaptığı yazılı açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Soner Örnek ile sözleşmemiz sona ermiştir. Takımımızın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olan, bordo beyaz formamızı gururla taşıyan kaptanımız Soner Örneke bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz. Teşekkürler Soner Örnek" ifadelerine yer verildi.

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