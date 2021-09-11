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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.09.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Hatayspor'da Rizespor maçı öncesi Falette belirsizliği

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Hatayspor'da Rizespor maçı öncesi Falette belirsizliği

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde oynadığı 3 lig maçında birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Hatayspor haftaya 4 puanla 9. sırada girdi.

Hatayspor'da cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı bulunan Simon Falette'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

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