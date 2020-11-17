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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 17:06 | Son Güncelleme:

Hatayspor'da Rizespor hazırlıkları! Pas ve dar alan çalışması...

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Hatayspor'da Rizespor hazırlıkları! Pas ve dar alan çalışması...
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas ve dar alan çalışması yaptığı bildirildi.

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Atakaş Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

 

Hataysporda Rizespor hazırlıkları Pas ve dar alan çalışması...

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