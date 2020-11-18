MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHatayspor'da Rizespor hazırlıkları! Pas, şut ve dar alan çalışması...
GeriFutbol Hatayspor'da Rizespor hazırlıkları! Pas, şut ve dar alan çalışması...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 16:27 | Son Güncelleme:

Hatayspor'da Rizespor hazırlıkları! Pas, şut ve dar alan çalışması...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatayspor'da Rizespor hazırlıkları! Pas, şut ve dar alan çalışması...
Abone Olgoogle-news

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde basına kapalı antrenman yaptı.

Stjepan Tomas: Hataydan inşallah puanla döneceğiz...
Stjepan Tomas: "Hatay'dan inşallah puanla döneceğiz..."

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas, şut ve dar alan çalışmasıyla yaklaşık 1,5 saatte tamamlandı.

 

Hataysporda Rizespor hazırlıkları Pas, şut ve dar alan çalışması...

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle