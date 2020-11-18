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Hatayspor'da Rizespor hazırlıkları! Pas, şut ve dar alan çalışması...
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde basına kapalı antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas, şut ve dar alan çalışmasıyla yaklaşık 1,5 saatte tamamlandı.
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