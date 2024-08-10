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Hatayspor'da Özhan Pulat'tan penaltı isyanı: Canımızı acıtıyor

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#Galatasaray#Hatayspor#Süper Lig
Hataysporda Özhan Pulattan penaltı isyanı: Canımızı acıtıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 00:01

Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Hatayspor'da Teknik Direktör Özhan Pulat açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın Mauro Icardi ile kazandığı penaltı hakkında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, ''Maça gölge düşürmek istemiyorum ama penaltı pozisyonun incelenmesini yorumcu büyüklerimizden rica ediyorum. Maalesef bir penaltı pozisyonu sizin hayallerinizi yıkabiliyor. Geçen sene de bunun benzeri bir pozisyonu yaşamıştık. Bunlara artık alışacağız. Oyuncularım bugün ruh koydu sahaya. Böyle bir penaltı ile evimize gidiyor olmak bizim canımızı acıtıyor. İsteriz ki büyük takımlar daha iyi pozisyonlarla galip gelsinler." dedi.

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#Galatasaray#Hatayspor#Süper Lig

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