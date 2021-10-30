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Hatayspor'da orta alanda önemli eksik! 5 ismi İstanbul'da bırakan Beşiktaş'ın iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Hatayspor Beşiktaş
Hataysporda orta alanda önemli eksik 5 ismi İstanbulda bırakan Beşiktaşın iddaa oranı...

10 hafta sonunda 20 puan toplayan iki takımın maçında Hatayspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

HATAYSPOR

10 hafta sonunda topladığı 20 puan ve +11 averajla 2. sırada yer alan Hatayspor, son 8 lig maçında sadece Fenerbahçe'ye kaybetti.

Ömer Erdoğan'ın en ileride Mame Diouf'u bırakıp, kanatlardan Ayoub El Kaabi ve Saba Lobjanidze ile onu destekliği sistem şu ana kadar çok önemli işler yaptı.

Sistemin önemli parçalarından biri, orta alandaki direnci yükselten Isaac Sackey sakat. Ruben Ribeiro'nun yanında Adama Traore, arkasında Mehdi Boudjemaa izleyeceğiz.

Oturmuş düzende kaleci ve savunma dörtlüsü de belli aslında... Kalede Munir, sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi ve sol bekte Sam Adekugbe forma giyecek.

Stoper ikilisi "Fatih Kuruçuk & Burak Öksüz" olacak. Simon Falette iyileşip son 4 maçta kadroya girse de Erdoğan, Burak'tan vazgeçmedi.

BEŞİKTAŞ

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Derbi maçta Galatasaray'ı yenip puanını 20'ye yükselten ve Başakşehir yenilgisini unutturan Beşiktaş, Hatay deplasmanına 5 ismi götürmedi.

Miralem Pjanic, Josef de Souza, Serdar Saatçı, Fabrice N'Sakala ve Kevin N'Koudou kamp kadrosunda yer almadı.

"8+3 Yabancı Kuralı" nedeniyle sol bekte Türk tercih eden TD Sergen Yalçın, N'Sakala'yı önümüzdeki hafta arası oynayacakları Sporting maçında değerlendirecek gibi duruyor.

Josef sezon başından bu yana ilk kez bir resmi maçı kaçırıyor. Orta sahadaki üçlünün "Necip Uysal, Atiba Hutchinson & Alex Teixeira" olması muhtemel...

Hücum hattında ise bir değişiklik yok, aynen derbideki düzenle devam edilecek. Sağ kanatta Rachid Ghezzal, sol kanatta Cyle Larin ve en ileride Michy Batshuayi görev yapacak. Kenan Karaman ve Güven Yalçın yedek bekleyecek.

Hataysporda orta alanda önemli eksik 5 ismi İstanbulda bırakan Beşiktaşın iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hatayspor'un ligdeki son 7 maçı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Beşiktaş'ın ligdeki son 6 maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti. (6 maç - 25 gol)

SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

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Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Hatayspor ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde Beşiktaş galibiyetine 2,02 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 2,13'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,44 iken Misli.com'da 1,52!

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%27'lik kesim derbiden zaferle çıkıp morallenen Beşiktaş'tan, Hatayspor karşısında 3 puan bekliyor...

%15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Misli.com'a yeni üye olan herkese 10 TL hediye! Hemen üye ol...

Hataysporda orta alanda önemli eksik 5 ismi İstanbulda bırakan Beşiktaşın iddaa oranı...

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Güven Yalçın, Soru-Cevap programında takımın 'en'lerini saydı...

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#Misli.Com#İddaa#Hatayspor Beşiktaş

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