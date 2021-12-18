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Hatayspor'da Ömer Erdoğan'dan Trabzonspor maçı sonrası penaltı tepkisi

#Ömer Erdoğan#Hatayspor#Trabzonspor
Hataysporda Ömer Erdoğandan Trabzonspor maçı sonrası penaltı tepkisi

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 2-0 yenildikleri Trabzonspor maçı sonrası hakemlere tepki gösterdi.

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Oyunda çok geriye gömüldüklerini kaydeden Ömer Erdoğan, "Bizim oyun planımızda bir 15-20 dakika oyunun kontrolünü tutup ondan sonra geçiş oyununu iyi oynamaktı. Galiba yanlış anlattım oyuncularıma veya yanlış anladı oyuncularım. Çok geriye gömüldük. İlk yarı bizim için bu seneki kötü oyunlardan bir tanesiydi. Oyunun ilk dakikalarında Burak'ın da sakatlanması sağ bekte sıkıntı yarattı. Bir de bu 3 yerli oynatma mecburiyetinden fazla da seçeneğimiz yoktu açıkçası." diye konuştu.

VAR TEPKİSİ 

Verilmeyen iki penaltılarının olduğunu belirten Erdoğan, "Teknik direktörlüğe başlarken hakemlerle ilgili açıklama yapmayacağım demiştim ama maalesef böyle gerektiriyorlar. İki tane verilmeyen yüzde 100 penaltımız var. Maalesef VAR'dan verilmedi. VAR'ı da anlamak gerçekten... Neye göre değerlendiriyorlar anlamıyorum." dedi.

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#Ömer Erdoğan#Hatayspor#Trabzonspor

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