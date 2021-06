Hatayspor'da Ömer Erdoğan'dan Sergen Yalçın'a: "Eğer beni iyi tanısaydı..."

Hatayspor’un başarılı Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Tivibuspor’a açıklamalarda bulundu.

DİNLENİRKEN YENİ SEZON HAZIRLIKLARIMIZDA DEVAM EDİYOR

Bizim için tatil ile iş birlikte devam ediyor. Çünkü hem dinleniyoruz, hem de yeni sezon hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sezon başı antrenman programları çıkarıyoruz. Transfer için oyuncu izliyoruz, daha önce izlediğimiz oyuncuları yeniden gözden geçiriyoruz. Boş zamanlarımda bilgisayarımda oyuncu takip ediyorum.

SEZON İÇİNDE FAZLA MAÇ OLMASI FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK BİZİ ZORLADI

Geçtiğimiz sezon bizim için çok zordu. Tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkmış bir takımın neler yapacağını herkes merak ediyordu. Biz de buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Onursal Başkanımıza bizi bu göreve layık gördükleri için teşekkür ediyoruz. Sezon başlamadan önce ve kamp dönemi kadro kurmaya çalıştık. Geçtiğimiz sezonun geç bitmesi bizi zorladı. Yoğun bir şekilde oyuncu izlemeye çalıştık. Daha önce ekibimle beraber daha önce izlediğimiz yabancı oyuncuları takip ettik. Oyuncularla iletişime geçip Hatayspor’a davet ettik. Ligin sıkışık takvimde oynanması fiziksel ve zihinsel olarak hepimizi yordu. Sezonu değerlendirdiğimizde iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Futbolcularıma çok teşekkür ediyorum, büyük fedakarlıklar yaptılar.

FUTBOLCUN HER YAŞTA MENTAL VE FİZİKSEL ANLAMDA GÜÇLÜ OLMALI

Yaşı büyük olan oyuncuların mental olarak güçlü olması onlara milli takım kapılarını açabilir. Örneğin Adem Büyük formunun zirvesinde ve çok olgun futbol oynuyor. Sahada duruşuyla büyük bir örnek. Göztepe’den Alpaslan’da çok başarılı bir sezon geçirdi. Yeter ki insan istesin ve çok çalışsın. Yaşa bakmaksızın hayal ettiğiniz yerlere gelebiliyorsunuz. Ben de 33 yaşında milli takıma çağrıldım. Bunlar benim için futbolculuk kariyerimde önemli günlerdi. Başarının sırrı çok çalışmak ve kendine güvenmek.

MİLLİ TAKIM İYİ BİR JENERASYON YAKALADI

Şenol Güneş kadro için en iyi kararı verecektir. Şenol Hoca takımı başarılı bir şekilde Şampiyonaya götürdü. Güzel bir jenerasyonumuz var. Yurtdışında üst takımlarda oynayan oyuncu sayımız fazla. Bu bizim için büyük avantaj. Defansta Merih,Çağlar,Ozan Kabak gibi yetenekli ve üst düzey takımlarda oynayan oyunculara sahibiz. Orta sahamız gayet kaliteli. Forvette Burak Yılmaz belki de kariyerinin en verimli sezonlarından birisini yaşıyor. Ben çok umutluyum.

TÜRKİYE TAKTİKSEL ANLAMDA AVRUPA’NIN GERİSİNDE

Önceden yurt dışında oynayan futbolcu sayımız azdı. Türkiye, Avrupa’ya kıyasla taktik anlamında eksik. Taktiksel anlamda iyi olsak bile duygusal yönümüz her zaman ön plana çıkıyor. Duygusal olarak farklı bir ülkeyiz.

ANADOLU KULÜPLERİ İLE İSTANBUL TAKIMLARI ARASINDAKİ KALİTE FARKI AZALDI

Anadolu kulüpleri ile İstanbul kulüpleri arasındaki kalite farkı azaldı. Alanyaspor bunu gösterdi. Anadolu kulüpleri de artık doğru transferler yapıyorlar ama kolay değil. Bursaspor ile şampiyon olduğumuz yıl sezon başı bizim de böyle bir beklentimiz yoktu. Hak edilmiş bir şampiyonluktu. Doğru yönetimler, doğru planlamar yapılırsa neden olmasın. Bizim şu an şampiyonluk gibi iddialı bir hedefimiz yok. Biz her maçtan keyif almaya çalışıyoruz, maç maç bakmaya çalışıyoruz. Her sene üzerine koyup devam etmek istiyoruz. Tesisleşme konusunda ciddi adımlar atılırsa ve ekonomik anlamda iyi adımlar atılırsa bu da gündemde olur.

FUTBOLCULAR KENDİLERİNE YATIRIM YAPMALI

Futbol çok değişti. Fiziki olarak çok efor harcamanız gerekiyor. Koşu tempoları ve mesafeleri çok arttı. Futbolcular daha iyi yerlere gelmek istiyorlarsa kendilerine yatırım yapmaları gerekiyor. Günümüzde her şeye ulaşmak artık çok kolay. Uzman insanlarla çalışıp kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR MAÇLARINDA ÇOK ÜZÜLDÜM

Fenerbahçe maçında rekor kırdık. 2. Yarı 58 defa rakip ceza sahasında topla buluşmuşuz. Ceza sahasına getirdik ama Altay’ı geçemedik o maçta. Takımımız hep gol aradı. 2-0’dan sonra bile oyuncularım müthiş mücadele etti. Bu bizim ne kadar karakterli olduğumuzu gösteriyor. Üzüldüğüm maçlardan birisiydi. Bir de Trabzonspor’a mağlup olduğumuz maçta çok üzüldüm. Futbolun güzelliği de bu. Her zaman hak eden takım kazanamıyor.

BU SEZON FARKLI SİSTEMLER DENEYECEĞİZ

Bu sene biz çok baskılı oyun oynadık. Bazı maçlarda bundan sonuç alamadık. Topu kazanamayınca arkada çok alan bıraktık. Bu özelliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu sene birçok farklı sistemi denemek istiyoruz. 3-4-3 veya 3-5-2 sistemlerini bu sezon oynayabiliriz.

MUHAMMET, ADEM VE SALİH’İ BEĞENİYORUM

Ligimizde beğendiğim oyuncular tabii ki bulunuyor. Muhammet Demir, Adem Büyük iyi oyuncular. Salih Uçan çok iyi oyuncu. Birlikte çalışmak isteyebileceğim çok fazla oyuncu var. Oyuncularım da çok iyi sezon geçirdiler. Bana bir şans sunsalar yine bu arkadaşlarımızla iyi bir sezon geçirmek isterdim.

BOUPENDZA DEVAM ETMEYECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR

Boupendza ve Diouf umarım bizimle olurlar. Boupendza’nın transfer olacağını düşünüyorum. Çok ciddi teklifler var. Kulübümüzde istediği teklif gelirse transfer olur diye düşünüyorum. Diouf burada mutlu. Sürekli görüşüyorum zaten. Israrla onu istedim. Bizde iyi performans sergileyeceğinden emindim. Bir kaptan gibi tüm oyuncularımızı yönlendirdi ve yardımcı oldu. Ama Boupendza sanki devam etmeyecekmiş gibi görünüyor.

SEZON İÇERİSİNDEKİ TEKLİFLER BOUPENDZA’YI ETKİLEDİ

Sezon içerisindeki teklifler Boupendza’yı etkiledi. Biz Krasnodar ile anlaşmıştık. Son anda kendisi Rusya’ya gitmek istemediğini belirtti. Genç bir oyuncu ve etkilendi. Onu havaya sokacak haberler olması ve gündemde kalması onun performansını etkiledi. Ama daha sonra toparladı ve kaldığı yerden devam etti. Boupendza zorluk çıkarmayan ve kolay idare edilebilecek bir oyuncu.

TÜRKİYE’YE YENİ GELEN YABANCI OYUNCU SAYIMIZ FAZLAYDI

Bu sezon ilk defa Türkiye’ye gelen yabancı oyuncu sayımız fazlaydı. Oyuncudan 2.sene daha fazla verim alıyorsunuz. Çünkü ülkeye adapte oluyorlar. Çok farklı faktörler var.

DİOUF BOUPENDZA’NIN ÖNÜNDE

Boupendza ve Diouf’tan böyle bir performans beklemiyorduk. Özellikle Boupendza çok istiyordu. Diouf’un da hakkını vermemiz gerekiyor. Diouf 3 tane penaltıyı da arkadaşlarına kullandırttı. Çok büyük bir oyuncu ve karakter. Diouf, Boupendza’nın önünde diyebilirim.

YERLİ-YABANCI ÖNEMLİ DEĞİL, KİM İYİYSE O OYNAR

Ben yerli yabancı bakmıyorum. Kim iyiyse onu oynatıyorum. Kim hak ediyorsa ve o sistemde kimden fazla verim alırsak ona göre değerlendiriyoruz. Gönül ister ki kendi oyuncularımızı daha çok oynatalım. Bu sezon daha fazla şans vermeye çalışacağız.

LİGİMİZDE OYUN ÇOK FAZLA DURUYOR

Bazı pozisyonlarda çok kolay faullerde oyun duruyor. Önde olan takımların son 15-20 dakika yerde yatması ve maçın temposunu düşürmesi maç sürelerini uzatıyor. 5 oyuncu değişikliği de çok ağır işliyor. Çok daha iyi bir tempoda oynamamız gerekiyor.

BEŞİKTAŞ İLE İÇERİDE OYNADIĞIMIZ MAÇ EN KEYİF ALDIĞIM MAÇTI

Beşiktaş ile içeride oynadığımız 2-2’lik maçtan büyük keyif aldım. Bizim sahamızda oynayan takımlar bize karşı genellikle kapanırken, Beşiktaş açık oynadı. Çok tempolu maçtı. Bu sezon en keyif aldığım maçtı diyebilirim.

GÜNÜMÜZ FUTBOLUNDA ÖNE TOP TAŞIYAN FUTBOLCULAR DEĞERLİ

Guardiola 6 numarasız oynadı. Ama Kante 6 numara oynadı ve Chelsea kazandı. Futbol sürekli değişiyor. Topa daha çok sahip olma ve rakip kaleye çabuk gitme günümüz futbolunda çok önemli. Ruben’i 10 numara olarak aldık ama sonra 6 numaraya çektim. Oyunu kurmasını istedim. Öne topu daha iyi taşıyabileceğini düşündüm ve bu konuda başarılı olduk.

BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ SKORU HİÇ BEKLEMİYORDUK

Biz Beşiktaş’ı analiz ederken kolay pozisyon verebildiğini de gördük. Bizim de yaptığımız iyi şeylerden birisi de rakibe önde baskı kurmaktı. Bunu ilk Beşiktaş maçında da uyguladık. Vida’ya baskı yaparsak ve merkezi daraltırsak, kazandığımız toplarla da hızlı hücuma çıkarız düşüncesindeydik. Ama çok erken gol yedik. Hiç beklenmedik şok etkisi yarattı. Çok çabuk 3-0 olunca takım dağıldı. Ligimizin en formda takımına karşı erken dakikalarda 3-0 geriye düşünce konsantrasyonumuz bozuldu. Böyle bir skor hiç beklemiyorduk. Bizi üzen bir skor oldu. Bizim sezon gidişatımıza yakışmayan bir futbol oldu.

MAÇLARIMIZLA İLGİLİ YAPILAN HİÇBİR AÇIKLAMAYI DİKKATE ALMIYORUM

Ben hiçbir açıklamayı dikkate almıyorum. Farklı dedikodularla ilgili polemiğe girmek istemiyorum. Cevap verme gereği duymuyorum. Galatasaray maçından önce de aynısı oldu. Sosyal medyayı yanlış kullananlar algı yarattılar. Tamamen şanssızlık oldu.

SERGEN HOCA BENİ İYİ TANIMAMIŞ

Sergen hoca beni iyi tanımamış. Beni iyi tanısaydı, o açıklamayı yapmazdı. Ben o polemiklere girmeyeceğim. Yaşandı bitti.

BİLLONG BEŞİKTAŞ MAÇINDAN 2-3 HAFTA ÖNCE MİLLİ TAKIMDAN TEKLİF ALDI

Billong ile yeni sezonda zaten devam etmeyecektik. O maç ile ilgili olan performansı ile alakalı değil. Billong Beşiktaş maçından 2-3 hafta önce bana kendisine Kamerun Milli Takımından teklif geldiğini söyledi. Bazı işlemler yapılması için Fransa’ya gideceğini söyledi. Beşiktaş maçı ile alakalı bir şey yok. Tüm sezonda gösterdiği performansla alakalı yola devam etmeme kararı aldık. O bölgeye daha atletik bir oyuncu almak istiyoruz. Kimse farklı bir düşünceye kapılmasın.

BENTEKE’YE DM’DEN YAZDIM

Ben transfer edeceğimiz oyuncularla direkt iletişime geçmeye çalışıyorum. Bize menajerler aracılığı ile oyuncular öneriliyor ama ben de oyunculara ulaşmaya çalışıyorum. Benteke’ye yazmam basına bir şekilde sızmış. Çok fazla oyuncuya mesaj yazdım. Oyuncularında da teknik direktörlerin kendilerine mesaj atması hoşlarına gidiyor. Oyuncularla facetime görüşmeler yapıyorum. Traore bunlardan birisiydi. Diouf ve Akintola ile de aynı şekilde. Çok fazla oyuncu ile görüştüm.

SORU-CEVAP

Avrupa’da teknik adamlık mı, Türkiye’de 4 büyüklerde mi?

Avrupa’da.

Klopp mu, Tuchel mi?

Klopp.

Premier League mi, La Liga mı?

Premier League.

Yükse bütçe ile City ile şampiyonluk mu, düşük bütçe ile Leicester’da ikincilik mi?

Leicester.

Üçlü savunma mı, dörtlü savunma mı?

Dörtlü savunma.

18 takım mı, 20 takım mı?

20 Takım.

Boupendza mı, Diouf mu?

Diouf.

Diouf mu, Aboubakar mı?

Diouf.

Teknik direktör Fatih Terim mi, Galatasaray başkanı Fatih Terim mi?

Teknik direktör Fatih Terim.

Teknik direktör Emre Belözoğlu mu, sportif direktör Emre Belözoğlu mu?

Teknik direktör Emre Belözoğlu.

Futbolcu Sergen Yalçın mı, teknik direktör Sergen Yalçın mı?

Futbolcu Sergen Yalçın.