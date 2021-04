Hatayspor'da Ömer Erdoğan'dan Galatasaray galibiyeti sözleri: "Daha farklı da olabilirdi"

Futbolcularının yürekli bir oyun ortaya koyduğunu ve daha farklı bir skor alabileceklerini belirten Ömer Erdoğan, "Oyuncularım ilk dakikadan itibaren disiplinli, konsantreydiler. Her şey sahada çalıştığımız gibiydi. Rakibe neredeyse 1 top dışında pozisyon vermedik. Biz her takıma saygı duyuyoruz ama korkmuyoruz. Biz sezon başından itibaren doğru bir oyun oynamaya, her rakibe bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Bunun karşılığını aldığımız için mutluyum. Oyuncularım yürekli oynadılar. 3-0 olmasına ve 10 kişi olmamıza rağmen pozisyon aradılar. Daha farklı da olabilirdi." diye konuştu.