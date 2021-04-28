Hatayspor'da Ömer Erdoğan'dan Beşiktaş iddiası! "Cesurca galibiyet için oynayacağız"

Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gençlerbirliği'nin özellikle son haftalarda Özcan Bizati yönetiminde iyi bir çıkış yakaladığını belirtti.

Gençlerbirliği'nin hem takım savunmasında iyi olduğunu hem de kazandıkları toplarla özellikle sağ taraftan Johansson ve Candeias ile çok etkili hücum yaptığını tespit ettiklerini aktaran Erdoğan, "Özellikle hücum hattında baskı yaparken daha fazla oyunu kendi sol taraflarına yönlendirmek istedik. Bu konuda hücum oyuncuları olsun, orta saha oyuncuları olsun çok başarılı oldu. Önde baskı yaparken de savunma arkasına atılan toplarda savunma oyuncularımız fazla pozisyon vermedi." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Erdoğan, özellikle ilk yarı muazzam bir futbol oynadıklarını ve topun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu kaydetti.

Çok iyi pas yaptıklarını ve oyunu istedikleri gibi yönlendiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Maçı daha önce koparabilirdik. 2-0 olduktan sonra ister istemez biraz skor amaçlı oynamaya devam ettik. Girdiğimiz pozisyonlar var, farklı bir galibiyet elde edebilirdik ama yediğimiz penaltı golüyle, o da tartışılır, bizim izlediğimiz kadarıyla topa dokundu Kamara ama hakemin böyle bir kararı vardı. Tabii ister istemez sıkıntılı birkaç dakika yaşadık ama 3-1'den sonra zaten oyunun gidişatı belli oldu. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Oyuncularım çok iyi karakter ve sahada bir duruş gösterdi. Çok iyi mücadele ettiler, çok koştular. Özellikle bu son dönemde, üç günde bir maç oynadığımız dönemde, oyuncularımızın yorgun olduğu bir dönemde sahada gerçekten karakterlerini ve ne kadar galip gelmek istediklerini gösterdiler. Bu da bizi çok mutlu etti."

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI DA KEYİFLİ FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUZ"

Ligin 39. haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Beşiktaş'ı hem analiz ederken hem de bizim nasıl oynamamız gerektiğini bu 3-4 günde çalışıp, hem oyuncularımızı dinlendirip hem oyun çalışmalarını yapıp inşallah Beşiktaş'a karşı da keyifli bir futbol sergilemek istiyoruz. Zor bir rakip, Türkiye'de bana göre bu sezonun genelinde neredeyse en iyi oynayan takımlardan biri. Biz de çıkacağız, orada cesur bir şekilde galibiyet için oynayacağız. Oraya savunma yapmaya değil, hücum yapmaya gideceğiz. Ben oyun anlayışımda en iyi savunma hücumdur diye düşünüyorum. Oyuncularıma da sürekli bunu iletmeye çalışıyorum. İnşallah orada da yine izleyicilere, taraftarlarımıza keyifli, güzel bir futbol sergiletiriz ve oradan iyi bir sonuçla yine Hatay'ımıza döneriz."

ÖZCAN BİZATİ: GEREKLİ PUANLARI TOPLAMAK İSTİYORUZ

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, maça iyi başlayamadıklarını söyledi.

İlk golü yedikten sonra takım oyununu daraltamadıklarını, oyunu daraltamayınca da istedikleri performansı sergileyemediklerini vurgulayan Bizati, "Buradan puan ve puanlar almamız gerekiyordu, hatalar yaptık. O hatalardan çok hızlı bir şekilde dönüş yapmamız gerekiyor. Önümüzde 4 maç var, gerekli puanları toplamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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